به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در جمع مدیران استان قم اظهار داشت: امسال مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در قم با شور و شیدایی فزونتری برگزار شد و خیل عظیم مشتاقان و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) ارادت خودشان را به تمامی ارائه کردند.
وی ادامه داد: در دهه نخست ماه محرم مجالس عزاداری در قم بسیار پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شد و با وجود اینکه برنامههای هیئتهای مذهبی در یک زمان یکسان برگزار میشد اما همه مجالس از خیل عظیم عزاداران و شیفتگان امام حسین(ع) پر بود.
موسیپور با ابراز خرسندی از حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در محافل عزاداری سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: این مسئله رسالت خطبا، وعاظ و مسئولان امور فرهنگی را مضاعف میکند.
آفتها زیبنده فرهنگ عاشورا نیست
وی ضمن تشکر از دستگاههایی که در برپایی مراسم عزاداری و ارائه خدمات به عزاداران فعال بودند، گفت: لازم است مراسم دهه نخست ماه محرم را مورد ارزیابی قرار دهیم تا هم از نظر آسیبشناسی فرهنگی و مجالس عزاداری و هم آسیبزدایی از این فرهنگ ناب و اصیل و موثر فعالیتهایی صورت گیرد.
استاندار قم اضافه کرد: همه ما شاهد بودیم که در گوشه و کنار آسیبها و آفتهایی وجود داشت که زیبنده فرهنگ انسانساز عاشورا نیست.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید تلاش کند که این آسیبها و آفتها که اکثرا شناسایی شدهاند، با روشنگری و تبیین و فرهنگسازی مناسب برطرف شود.
موسیپور گفت: علاوه بر این، باید نسبت به نوع خدماترسانی به دستههای عزاداری تامل و بازنگری شود که نیازمند ساماندهی و مدیریت بهتر در برگزاری مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستیم.
مشکل ترافیک مردم را آزار میدهد
وی توجه به مدیریت ترافیک را در این ایام بسیار ضروری دانست و اظهار داشت: با وجود همه تلاشهایی که در زمینه مدیریت ترافیک انجام شد ولی مشکل ترافیک بسیاری از مردم را در این ایام آزار میدهد. گرچه حضور زائران بخشی از ترافیک را ایجاد میکند اما اگر مدیریت شود قطعا مردم کمتر از این مشکل رنج میبرند.
استاندار قم خواستار تشکیل کمیتهای برای آسیبشناسی و آسیبزدایی از فرهنگ عزاداری و نیز ساماندهی خدمات رسانی به عزاداران شد و افزود: باید نقاط ضعف و قوت شناسایی شود تا در مناسبتهای آینده شاهد کمرنگ شدن آسیبها باشیم.
موسیپور تأکید کرد: مجالس عزای امام حسین(ع) باید حسینی باشد و هر چه که به آن فرهنگ عزت بخش و بصیرتافزا فاصله دارد باید زدوده شود.
حادثه تروریستی چابهار سند حقانیت ملت ماست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تروریستی چابهار گفت: امسال عاشورا و تاسوعای حسینی خونین هم شده، و این ارادت و عشق خالصانه ملت عاشورایی ما با خون پاک تعدادی از هموطنانمان در چابهار مهر امضایی شده است.
استاندار قم با بیان اینکه این جنایت، ملت ما را هوشیارتر و با بصیرتتر میکند، تصریح کرد: این خونها، کربلای اباعبدالله الحسین(ع) را پربارتر میسازد.
موسیپور گفت: دشمنان ددمنش و گرگ صفت با خیال خام خود با این گونه تلاشهای مذبوحانه میتوانند صف مستقیم و همبستگی و یکپارچگی ملت را از هم بگشایند و خللی در اتحاد این ملت ایجاد کنند اما مسلما اینها یکپارچگی و همبستگی و اتحاد ملت ما را افزایش خواهد داد.
استاندار قم افزود: امسال خون شیعه و سنی به هم آمیخت و آستان قیام اباعبدالله الحسین(ع) به این دو آمیخته شد و پیوند ناگسستنی و حریت و آزادی را نشان میدهد و برای مزدوران جز رسوایی چیزی ندارد.
وی این جنایت را سند حقانیت ملت ما دانست و اظهار داشت: آنها این جنایت بزرگ را آفریدند تا بتوانند با ایجاد تفرقه و فضای ناامنی در جلوگیری از حرکت رو به جلوی ملت ما خللی ایجاد کنند.
جذب دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای قم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود اعتبارات مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم را هزار و 430 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: این اعتبارات تفکیک دستگاهی شده و به همه دستگاههای استان ابلاغ شده است، ضمن اینکه میزان اعتبارات هر سال نیز به صورت دقیق مشخص شده است.
وی ادامه داد: مجموع اعتبارات مصوبات سفر رهبری به قم و کارگروه توسعه و عمران دو هزار میلیارد تومان است و مسئولین اجرایی وظیفه دارند برای اخذ اعتبارات امسال پیگیری کنند.
موسیپور اضافه کرد: اعتبارات مصوبات سفر رهبری به صورت 231 مصوبه در قالب 320 طرح و برنامه به دستگاههای استان ابلاغ شده است.
وی بیشتری حجم اعتبارات اختصاص یافته به مصوبات سفر رهبری را در بخش عمران و مسکن دانست و گفت: همچنین 26 درصد از این اعتبارات به بخش حمل و نقل و 14 درصد به بخش فرهنگ و هنر و گردشگری اختصاص یافته است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از شناسایی آسیبها و آفتهای عزاداری در قم خبر داد و از مسئولان ذی ربط خواست که برای رفع این آسیبها برنامهریزی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در جمع مدیران استان قم اظهار داشت: امسال مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در قم با شور و شیدایی فزونتری برگزار شد و خیل عظیم مشتاقان و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) ارادت خودشان را به تمامی ارائه کردند.
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