به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور شامگاه شنبه در جمع مدیران استان قم اظهار داشت: امسال مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در قم با شور و شیدایی فزونتری برگزار شد و خیل عظیم مشتاقان و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) ارادت خودشان را به تمامی ارائه کردند.



وی ادامه داد: در دهه نخست ماه محرم مجالس عزاداری در قم بسیار پرشورتر از سال⁯های گذشته برگزار شد و با وجود اینکه برنامه⁯های هیئت⁯های مذهبی در یک زمان یکسان برگزار می⁯شد اما همه مجالس از خیل عظیم عزاداران و شیفتگان امام حسین(ع) پر بود.



موسی⁯پور با ابراز خرسندی از حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در محافل عزاداری سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: این مسئله رسالت خطبا، وعاظ و مسئولان امور فرهنگی را مضاعف می⁯کند.



آفت⁯ها زیبنده فرهنگ عاشورا نیست



وی ضمن تشکر از دستگاه⁯هایی که در برپایی مراسم عزاداری و ارائه خدمات به عزاداران فعال بودند، گفت: لازم است مراسم دهه نخست ماه محرم را مورد ارزیابی قرار دهیم تا هم از نظر آسیب⁯شناسی فرهنگی و مجالس عزاداری و هم آسیب⁯زدایی از این فرهنگ ناب و اصیل و موثر فعالیت⁯هایی صورت گیرد.



استاندار قم اضافه کرد: همه ما شاهد بودیم که در گوشه و کنار آسیب⁯ها و آفت⁯⁯هایی وجود داشت که زیبنده فرهنگ انسان⁯ساز عاشورا نیست.



وی خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید تلاش کند که این آسیب⁯ها و آفت⁯ها که اکثرا شناسایی شده⁯اند، با روشنگری و تبیین و فرهنگ⁯سازی مناسب برطرف شود.



موسی⁯پور گفت: علاوه بر این، باید نسبت به نوع خدمات⁯رسانی به دسته⁯های عزاداری تامل و بازنگری شود که نیازمند ساماندهی و مدیریت بهتر در برگزاری مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستیم.



مشکل ترافیک مردم را آزار می⁯دهد



وی توجه به مدیریت ترافیک را در این ایام بسیار ضروری دانست و اظهار داشت: با وجود همه تلاش⁯هایی که در زمینه مدیریت ترافیک انجام شد ولی مشکل ترافیک بسیاری از مردم را در این ایام آزار می⁯دهد. گرچه حضور زائران بخشی از ترافیک را ایجاد می⁯کند اما اگر مدیریت شود قطعا مردم کمتر از این مشکل رنج می⁯برند.



استاندار قم خواستار تشکیل کمیته⁯ای برای آسیب⁯شناسی و آسیب⁯زدایی از فرهنگ عزاداری و نیز ساماندهی خدمات رسانی به عزاداران شد و افزود: باید نقاط ضعف و قوت شناسایی شود تا در مناسبت⁯های آینده شاهد کمرنگ شدن آسیب⁯ها باشیم.



موسی⁯پور تأکید کرد: مجالس عزای امام حسین(ع) باید حسینی باشد و هر چه که به آن فرهنگ عزت بخش و بصیرت⁯افزا فاصله دارد باید زدوده شود.



حادثه تروریستی چابهار سند حقانیت ملت ماست



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تروریستی چابهار گفت: امسال عاشورا و تاسوعای حسینی خونین هم شده، و این ارادت و عشق خالصانه ملت عاشورایی ما با خون پاک تعدادی از هموطنانمان در چابهار مهر امضایی شده است.



استاندار قم با بیان اینکه این جنایت، ملت ما را هوشیارتر و با بصیرت⁯تر می⁯کند، تصریح کرد: این خون⁯ها، کربلای اباعبدالله الحسین(ع) را پربارتر می⁯سازد.



موسی⁯پور گفت: دشمنان ددمنش و گرگ صفت با خیال خام خود با این گونه تلاش⁯⁯های مذبوحانه می⁯توانند صف مستقیم و همبستگی و یکپارچگی ملت را از هم بگشایند و خللی در اتحاد این ملت ایجاد کنند اما مسلما اینها یکپارچگی و همبستگی و اتحاد ملت ما را افزایش خواهد داد.



استاندار قم افزود: امسال خون شیعه و سنی به هم آمیخت و آستان قیام اباعبدالله الحسین(ع) به این دو آمیخته شد و پیوند ناگسستنی و حریت و آزادی را نشان می⁯دهد و برای مزدوران جز رسوایی چیزی ندارد.



وی این جنایت را سند حقانیت ملت ما دانست و اظهار داشت: آنها این جنایت بزرگ را آفریدند تا بتوانند با ایجاد تفرقه و فضای ناامنی در جلوگیری از حرکت رو به جلوی ملت ما خللی ایجاد کنند.



جذب دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای قم



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود اعتبارات مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم را هزار و 430 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: این اعتبارات تفکیک دستگاهی شده و به همه دستگاه⁯های استان ابلاغ شده است، ضمن اینکه میزان اعتبارات هر سال نیز به صورت دقیق مشخص شده است.



وی ادامه داد: مجموع اعتبارات مصوبات سفر رهبری به قم و کارگروه توسعه و عمران دو هزار میلیارد تومان است و مسئولین اجرایی وظیفه دارند برای اخذ اعتبارات امسال پیگیری کنند.



موسی⁯پور اضافه کرد: اعتبارات مصوبات سفر رهبری به صورت 231 مصوبه در قالب 320 طرح و برنامه به دستگاه⁯های استان ابلاغ شده است.



وی بیشتری حجم اعتبارات اختصاص یافته به مصوبات سفر رهبری را در بخش عمران و مسکن دانست و گفت: همچنین 26 درصد از این اعتبارات به بخش حمل و نقل و 14 درصد به بخش فرهنگ و هنر و گردشگری اختصاص یافته است.