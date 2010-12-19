افتتاح 11 پروژه آموزشی در البرز با حضور وزیر آموزش و پرورش

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این پروژه ها شامل 159 کلاس درس، سالن ورزشی و نمازخانه داخل مدارس است که در دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح و بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه دو پروژه از 11 پروژه مذکور به دست خیرین مدرسه ساز احداث شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع برای ساخت این مدارس هشت میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

حلیمی بیان داشت: موضوع مدارس فرسوده، استیجاری، قلع و قمعی، تراکم دانش آموزی،‌ کمبود سالنهای ورزشی و استخر شنا، مراکز فرهنگی دانش آموزی و کمبود کلاس و دبیر در برخی رشته های تخصصی و نیز کمبود اعتبارات از جمله دیگر مسائلی است که در این سفر به مسئولان عالی منتقل خواهد شد و امید می رود برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شود.

این مسئول یادآور شد: برنامه متمرکز افتتاح این پروژه ها روز سه شنبه ساعت 10 صبح در مدرسه نمونه دولتی شهید بهشتی واقع در بلوار امامزاده حسن، گلستان 3، کوچه شهید کامیابی با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولین استانی برگزار می شود.