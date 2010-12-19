کشف یک جانور دریایی غول پیکر با گوگل ارث

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوان انگلیسی در تصویر ماهواره ای که توسط "گوگل ارث" از منطقه بندری به نام بارانداز "آلبرت" در لیورپول گرفته شده بود یک حیوان عظیم الجثه دریایی را کشف کرد که بزرگتر از چندین قایق است و در زیر آبهای یخ زده شنا می کند.

"سایمون هوبان" یک وبگرد 36 ساله انگلیسی این موجود دریایی را در زمانی که بی هدف تصاویر ماهواره ای این منطقه بندری را بر روی گوگل ارث می دید پیدا کرد.

براساس گزارش میرور، "تام کورنول" زیست شناس دریایی گفت که این جانور غول پیکر می تواند یک کوسه ماهی نوع "آسودگر" عظیم باشد که می تواند تا 35 فوت (10 متر و 66 سانتیمتر) نیز رشد کند.

این زیست شناس دریایی توضیح داد: "شاید این جانور دریایی یک کوسه پیر باشد که به دنبال جایی برای مردن می گشته است."