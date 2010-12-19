گلستان در ردیف استانهای کم آب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی‌اکبر علیمرادی صبح یکشنبه در‌ جلسه شورای فنی این شرکت اظهار داشت: سرسبزی و فراوانی جنگل در گلستان موجب شده تا برخی تصور کنند این استان از منابع آبی فراوانی برخوردار است،‌ این در حالی است که مجموع منابع آبی استان تنها دو میلیارد و 485 مترمکعب است که از این میزان یک میلیارد و 950 متر مکعب برای مصارف شرب، کشاورزی و خدمات استحصال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر 87 درصد منابع آبی استان استحصال و مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که براساس شاخص‌های بین‌المللی جامعه‌ای که بیش از 40 درصد حجم منابع آبی خود را مورد استفاده قرار دهد قطعا با بحران آب روبه رو خواهد شد.

علیمرادی در ادامه با اشاره به اینکه خدمات‌رسانی در بخش آب در سه حوزه مدیریت تامین، مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر 94 درصد از آب شرب استان از منابع زیرزمینی و شش درصد از منابع سطحی تامین می‌شود.

وی یادآور شد: دو رودخانه النگدره و زیارت و سه چشمه آق سو، رامیان و دلند منابع تامین آب سطحی استان هستند.

وی ادامه داد: به منظور رفع مشکلات شهروندان استان در بخش تامین آب، از ابتدای سال 1389 تاکنون، 14 حلقه چاه با اعتبار 25میلیارد ریال حفر شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان با بیان اینکه شیوه حفر چاه برای تامین آب در کوتاه‌ مدت موثر است، یادآور شد: با توجه به محدودیت تامین آب از چاه، لازمه ارائه خدمات مستمر، مناسب و مطلوب همراه با ضریب اطمینان بالا تامین آب از طریق منابع سطحی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 94 درصد آب شرب استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شود، تاکید کرد: وابستگی به منابع زیرزمینی برای تامین آب استان یکی از جدی‌ترین مشکلات آبفار است.

علیمرادی با بیان اینکه شرکت آبفار در حال حاضر آبرسانی به 20 شهر استان را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: عملیات آبرسانی به 220 هزار مشترک استان از طریق 2 هزار و 400 کیلومتر شبکه توزیع آب، 450 کیلومتر خطوط انتقال آب و از 169 هزار مترمکعب حجم مخزن صورت می‌گیرد.