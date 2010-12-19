در گفتگو با مهر عنوان شد:جزئیات ارسال پیامک از تلفن ثابت/ ارسال SMS بدون نیاز به گوشی تلفن!

ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت و موبایل به طرق مختلف ممکن شده است به نحوی که مشترکان تلفن ثابت به زودی می توانند علاوه بر ارسال پیامک با گوشی مخصوص پیام کوتاه و یا دانلود نرم افزار پیامک، بدون گوشی تلفن خاص پیامک را به شماره همراه و ثابت ارسال کنند.