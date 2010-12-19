ادارات و سازمانهای دولتی کردستان برای اجرایی هدفمندی یارانه ها آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و برنامه ریزی های استان، تمامی ادارات و سازمان های دولتی برای اجرایی هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه ها آمادگی دارند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه از همان روزهای ابتدایی مطرح شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه هماهنگی و تعامل بسیار خوبی در استان کردستان شکل گرفت و به همین دلیل تا امروز تمامی برنامه ها و دستور العمل های کشوری بدون هیچگونه کم و کاستی اجرایی شده است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

استاندار کردستان خواستار اطلاع رسانی چگونگی اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها به مردم شد و افزود: دستگاه های دولتی باید در کنار فعالیت های و برنامه های کاری خود، در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نیز برنامه ریزی کرده و اقشار مختلف را در این زمینه راهنمایی کنند.

شهبازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به ویژه در حوزه نظارت و کنترل هر چه بهتر قیمت ها در بازار کردستان، خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل اصناف و بازاریان استان برای اجرایی کردن این قانون مناسب بوده و سازمان بازرگانی نیز تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده است.

وی همچنین از مدیران بانک های عامل استان کردستان خواست که در زمان اجرایی کردن این قانون، ساعت کار خود را افزایش دهند تا مردم بدون کوچکترین مشکلی نسبت به دریافت وجه نقدی یارانه ها اقدام کنند.

استاندار کردستان در پایان از مردم استان نیز درخواست کرد که همچنان با همکاری خود مدیران دولتی را در زمینه اجرای هر چه بهتر این قانون کمک کنند.