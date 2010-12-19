36 کارگاه تخصصی در 30 شهرستان کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه‌ها در راستای سیاست‌های جدید مدیریت سینمای جوان کشور طراحی و برپا شد. این کارگاه‌های تخصصی به همت دفاتر انجمن سینمای جوان در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، اصفهان، کاشان، خمینی شهر، بوشهر، بم، کرج، مشهد، بیرجند، دزفول، زنجان، زاهدان، شیراز، قم، کرمان، رفسنجان، یاسوج، گرگان، تالش، رودبار، لاهیجان، خرم آباد، بروجرد، ساری، بندرعباس، تویسرکان، ملایر و تربت حیدریه برگزار شد.

عکاسی، نور و تصویر، کارگردانی، صدابرداری، تهیه و تولید، تدوین، مستندسازی، فیلمنامه، تهیه عکس و فتورمان، نورپردازی، فیلم تجربی، تولید فیلم کوتاه و مستند، انیمیشن رایانه ای، عکاسی دیجیتال و... موضوعات این کارگاه‌ها هستند.

کارگاه‌های آموزشی به عنوان یکی از برنامه‌های آموزشی سینمای جوان همچنان طی ماه‌های آینده ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که دفاتر سینمای جوانان ایران در شهرهای مختلف بیش از 100 کارگاه تخصصی در نیمه دوم سال برپا می‌کند.