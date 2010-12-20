قانون فعلی اجازه استمرار طرح سراسری زوج و فرد را نمی دهد

سرهنگ محسن مهرائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران ایجاب می کرد که طرح زوج و فرد به صورت سراسری در تهران اجرا شود تا هرچه سریعتر از آن وضعیت خارج شویم.

وی ادامه داد: اجرای طرح سراسری زوج و فرد به صورت مقطعی در تهران کارساز بود اما دائمی شدن آن مردم را با مشکلاتی مواجه می کند.

رئیس پلیس ترافیک شهری اظهار کرد: در ماده 7 برخورد با آلودگی هوا ضمن اعمال برخی محدودیتها برای رفع شرایط اضطرار تاکید شده تا پس از خرج از این شرایط تمامی محدودیتها لغو شود برهمین اساس اجرای طرح سراسری زوج و فرد طبق قانون متوقف شد.

وی گفت: طبق قانون ادامه اجرای این طرح در تهران غیر مجاز بود زیرا بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از شرایط اضطرار خارج شده بودیم.

سرهنگ مهرائی افزود: ادامه اجرای طرح سراسری زوج و فرد در تهران به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکانپذیر نبود.

وی تصریح کرد: نبود مدیریت درست در عرضه و تقاضای حمل و نقل موجب می شود که با اجرای دائمی طرح زوج و فرد مردم در کنار خیابانها بمانند.