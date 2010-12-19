"گفتار در روش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر ترجمه جدیدی از کتاب "گفتار در روش" است که در مقدمه آن آرای دکارت نیز مورد توجه قرار گرفته اند.

کتاب گفتار در روش از آثار مهم دکارت و تاریخ فلسفه است که تأثیر زیادی بر اندیشه فلسفی اروپا داشته است. یکی از نکات قابل توجه این کتاب مقدمه آن است. مقدمه مفصل این اثر از منظری تاریخی به بررسی آرای این فیلسوف می‌پردازد.

در این مقدمه آرای دکارت به زبانی ساده تبیین شده تا خواننده معمولی نیز با اندیشه او آشنا شود. چه عواملی دکارت را به سوی دؤالیسم ذهن-عین کشاند پرسشی است که در مقدمه خواننده پاسخ آن را خواهد یافت.

روش دکارتی و شیوه دکارت موسوم به "می‌اندیشم پس هستم" در این اثر تبیین شده است. مفاهیم فلسفی، ادراک در فلسفه، متافیزیک و معرفت شناسی، فیزیک و فیزیولوژی و زندگینامه فکری از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ایان مک لین مترجم کتاب استاد مطالعات رنسانس در دانشگاه آکسفورد است.