نمایش 30 پرتره از شمس لنگرودی در 60 سالگی شاعر

علی محمد مسیحا شاعر و عکاس با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این عکسها پرتره و در ابعاد 50 ×70 است و بیشتر آنها در فاصله سالهای 85 تا 89 وعموماً در محیط زندگی آقای شمس لنگرودی گرفته شده است.
مسیحا که خود به عنوان یک شاعر هم فعالیت میکند، با اشاره به سابقه آشناییاش با شمس لنگرودی، افزود: در طول فعالیت ادبیام با شعرهای او آشنا و سپس به آنها علاقهمند شدم و تصمیم گرفتم به پاس تقدیر از این شاعر و به مناسبت 60 سالگیاش نمایشگاهی از عکسهای او برپا کنم.
وی به ویژگی این عکسها اشاره کرد و گفت: این عکسهای پرتره بیشتر عکس - نقش است و در واقع من با استفاده از تکنیکهای نرمافزاری و کامپیوتری سعی کردهام عکسها را به نقاشی نزدیک کنم.
این عکاس در عین حال گفت: در هیچ یک از عکسها برخلاف نمایشگاههای مشابه شعری از شاعر (شمس لنگرودی) نیست و فعلاً هم قصد فروش آنها را در زمان برپایی نمایشگاه ندارم ولی قصد دارم بعداً آنها در کتابی گرد بیاورم و متناسب با هر یک، شعری در صفحه پشت هر عکس درج شود.
به گفته وی این نمایشگاه ساعت 16 روز 3 دی در نگارخانه "آشیان نقش و مهر" واقع در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 18، بن بست گل محمدی، پلاک 4 افتتاح میشود ولی بازدید برای عموم آن از 4 تا 7 دی از ساعت 16 تا 19 خواهد بود.
محمد شمس لنگرودی در سال 1329 در محله آسید عبدالله لنگرود به دنیا آمد و در خانوادهای مذهبی رشد کرد. پدرش آیت الله جعفر شمس لنگرودی از روحانیان و امام جمعه لنگرود بود. او دوره دبستان و دبیرستان را در لنگرود و دوره دانشگاه را در رشت گذراند.
شمس لنگرودی اولین مجموعه شعر خود را در سال 1355 منتشر کرد اما در دهه 60 بود که به عنوان شاعر معرفی شد. برخی از آثار او عبارتند از: مجموعه شعرهای رفتار تشنگی، در مهتابی دنیا، خاکستر و بانو، جشن ناپیدا، قصیده لبخند چاک چاک، نتهایی برای بلبل چوبی، 53 ترانه عاشقانه، باغبان جهنم، ملاح خیابانها، توفانی پنهان شده در نسیم (گزیده شعرها با انتخاب بهاءالدین مرشدی) و رمان رژه بر خاک پوک.
تاریخ تحلیلی شعر نو و گردباد شور جنون نیز از جمله آثار پژوهشی این شاعر و محقق به شمار می رود.
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