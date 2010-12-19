عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: 4 سال ریاست سید مصطفی کریمی در فدراسیون دوومیدانی به پایان رسیده است. کریمی در صحبت‌های اخیر خود در فدراسیون، اظهار کرده که دیگر قصد ماندن در این مجموعه را ندارد.

وی با بیان اینکه کریمی برای جدا شدن از مجموعه فدراسیون دوومیدانی دلایل خاص خودش را دارد، افزود: هنوز جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تشکیل نشده است، اما مطمئنا در این جلسه این مسئله مطرح و درخصوص آن صحبت خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر "که آیا با جدا شدن کریمی شما هم از این مجموعه می‌روید؟"، گفت: فکر می‌کنم همین کار را انجام دهم. هرچند تیم ما در گوانگجو موفق بود اما بعد از آن مورد بی‌مهری قرار گرفت و حتی جوایز مربیان وسرپرستان، آن طور که قول داده بودند پرداخت نشد. با این وضعیت علاقه‌ای ندارم به کار ادامه دهم.

وی ادامه داد: ما در 3 سال گذشته برای موفقیت در گوانگجو دویدیم و ثابت کردیم که ما می‌توانیم به موفقیت برسیم. انتظار داشتیم حداقل از ما تشکر کنند یا یک خسته نباشید بگویند.

علیجانی تصریح کرد: قصد کاندیدا شدن برای ریاست فدراسیون را ندارم و می‌خواهم در بخش دانشگاهی و علمی فعالیت کنم. زمان برگزاری انتخابات فدراسیون مشخص نیست و این زمان را سازمان تربیت بدنی اعلام خواهد کرد.