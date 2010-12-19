به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که در کوتاهترین روز سال ماه گرفتگی کاملی رخ دهد، سیاره زمین شاید در تاریک ترین حالت ممکن خود قرار بگیرد.

ماه کامل 21 دسامبر جدا از اینکه خود را به واسطه گرفتگی کامل از دیگر قرصهای ماه در سالها و ماه های گذشته جدا می کند، درست در روزی در آسمان ظاهر خواهد شد که در نیمکره شمالی انقلاب زمستانی و در نیمکره جنوبی انقلاب تابستانی رخ می دهد.

انقلاب زمستانی در کوتاهترین روز سال نیمکره شمالی رخ می دهد و در عین حال آغاز رسمی فصل زمستان نیز به شمار می رود. در این روز خورشید در پایین ترین نقطه از آسمان قرار می گیرد زیرا قطب شمال سیاره زمین به واسطه چرخشهای محوری از خورشید فاصله گرفته است.

انطباق این دو پدیده با یکدیگر، طلوع ماه کامل و آغاز انقلاب زمستانی، هر چند وقت یکبار رخ می دهد، برای مثال 22 دسامبر 1999 و 21 دسامبر 1980 نیز زمین شاهد وقوع همزمان این دو پدیده بوده است.

با این همه پس از سال 2010، برای اینکه دوباره شاهد چنین همخوانی در طلوع ماه کامل و آغاز انقلاب زمستانی باشید باید مدت طولانی را در انتظار به سر ببرید، یعنی تا 21 دسامبر سال 2094! و جالب تر اینجاست که در آن سال نیز ماه کامل در پس سایه زمین دچار ماه گرفتگی کامل خواهد شد اما از نیمکره غربی قابل مشاهده نخواهد بود و اروپایی ها، آفریقایی ها و بیشتر بخشهای آسیا قادر خواهند بود این پدیده را مشاهده کنند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، پیش از 2010 نیز در سالهای 1638همزمانی تقریبی ماه گرفتگی و آغاز انقلاب زمستانی مشاهده شده است. تنها به یاد داشته باشید که این همزمانی رویدادها بر اساس گرینویچ محاسبه شده است و از این رو ساکنان آمریکا می توانند ماه گرفتگی را در 20 دسامبر 2010 مشاهده کنند.