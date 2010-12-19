ناکارآمد جلوه دادن اجرای هدفمندی یارانه ها از شیوه های باطل دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی معبودی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دوره آموزشی توجیهی فرماندهان خواهر واحدهای مقاومت سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه فقیر نگه داشتن جامعه حق از شیوه های دشمن جهت مقابله باطل با حق است گفت: دشمن به شیوه های مختلف در صدد ایجاد فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور است و به همین علت سعی در ناکارآمد جلوه دادن اجرای هدفمندی یارانه ها در کشورمان است، چون می داند این تحول اقتصادی سبب غنی شدن مردم ایران می شود.

حجت السلام معبودی افزود: ایجاد شبهه و تردید از دیگر شیوه های دشمن برای نشاندن باطل به جای حق است که نمونه آن در حال حاضر ایجاد شبهه نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی کشور از جمله سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه هاست.

وی ادامه داد: دشمن ابتدا با ایجاد شبهه در مسائل مختلف آن را نادرست و غلط جلوه داده و سپس با معرفی فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ درست، باطل را به جای حق می نشاند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به شکست قدرت ها استکبار در جنگ میان ایران و عراق، زنان ایران را از جمله دلایل شکست دشمنان عنوان کرد و اظهار داشت: به گفته خود دشمنان، دلیل شکست آنها وجود جوانانی بود که با راه امام حسین (ع) آشنا بودند و در راه دین ایثار می کردند که به دست زنان با فرهنگ ایرانی تربیت شده بودند.

حجت السلام معبودی با اشاره به نقش زنان در عرصه های گوناگون، شناخت شیوه های باطل در مقابله با حق را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر با شیوه های باطل در مقابل حق آشنا باشیم در مواردی که دشمن از این شیوه ها استفاده می کند به راحتی مقابله می کنیم و مشکلی برایمان پیش نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه جمله "کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا" اشاره به موضوع حق و باطل دارد، گفت: عاشورا و کربلا برای همه زمان ها و همه مکان هاست و در هر زمان افرادی وجود دارند که با پوشاندن لباس حق بر باطل حقیقت را وارونه جلوه می دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه باطل در همه زمان ها از یک ماهیت اما در شکل ها و لباس های مختلف ظاهر می شود، تصریح کرد: بر اساس قرآن و تجربه، در نهایت حق بر باطل پیروز می شود و پیروزی متعلق به طرفداران حق خواهد بود.

حجت السلام معبودی استفاده از نقاط ضعف طرفداران حق، استفاده از ابزارهای گمراه کننده، به راه انداختن هیاهو و جنگ روانی، مقابله با مراکز عبودیت و بندگی خدا، ناتوان کردن نیروهای فعال جامعه، ایجاد اختلاف، برتری طلبی، تحقیر طرفداران حق و استفاده از دروغ را از دیگر شیوه های باطل در مقابله با حق عنوان کرد.