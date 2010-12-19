تخریب ریه ها در اثر استنشاق شوینده های اسیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی افزود: یکی از مواردی که آسیب جدی به ریه می­رساند استنشاق اسید است و متاسفانه برخی از خانمهای خانه ­دار برای از بین بردن لک کاشیها و سرامیک به مواد شوینده ‌وایتکس اضافه می­کنند و در برخی از مواقع نیز وایتکس را با جوهر نمک ‌در فضای بسته ترکیب می­کنند که استنشاق بخار متساعد شده از این ترکیب آسیب جدی و جبران ناپذیر به ریه ­ها وارد می ­کند.

وی با بیان اینکه از ترکیب جوهر نمک و وایتکس، گاز کلر متساعد می­شود و کلر هم تبدیل به اسید کلریدریک می­شود، گفت: کسانی که در معرض استنشاق این ترکیب قرار می­گیرند با علائمی مانند آسم، تنگی نفس و خس­خس سینه مواجه می­شوند که اگر چه این علائم با درمان دارویی به طور موقت برطرف می­شوند اما به مرور زمان این علائم در آنها باقی می­ماند و هیچوقت بهبودی کامل حاصل نمی­شود و باید به طور مداوم از دارو استفاده کنند.

این فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه 300 نفر بیمار ریوی بر اثر استفاده بی رویه از مواد اسیدی و ترکیب خطرناک وایتکس و جوهر نمک به طور مداوم و مستمر به یکی از کلینیکهای فوق ­تخصصی ریه جهت درمان مراجعه می­کند، به هموطنان توصیه کرد که از مواد شوینده در حد نیاز و ضرورت استفاده کنند و از این مواد اسیدی در هوای بسته استفاده نشود.

وی با تاکید بر اینکه مبتلایان به بیماری آسم و آلرژی و نیز کسانی که ریه ­های حساسی دارند به هیچ عنوان نباید از مواد اسیدی مانند وایتکس و یا هر ماده اسیدی پاک کننده دیگر جهت شستشو استفاده کنند،‌ گفت: کسانی نیز که مبتلا به وسواس هستند باید وسواس خود را درمان کنند و افراد دیگر تا حد ممکن کمترین استفاده را از مواد اسیدی داشته باشند و در صورت استفاده‌ حتما به استاندارد بودن مواد مورد استفاده توجه داشته باشند.