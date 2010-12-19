تخریب ریه ها در اثر استنشاق شوینده های اسیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی افزود: یکی از مواردی که آسیب جدی به ریه میرساند استنشاق اسید است و متاسفانه برخی از خانمهای خانه دار برای از بین بردن لک کاشیها و سرامیک به مواد شوینده وایتکس اضافه میکنند و در برخی از مواقع نیز وایتکس را با جوهر نمک در فضای بسته ترکیب میکنند که استنشاق بخار متساعد شده از این ترکیب آسیب جدی و جبران ناپذیر به ریه ها وارد می کند.
وی با بیان اینکه از ترکیب جوهر نمک و وایتکس، گاز کلر متساعد میشود و کلر هم تبدیل به اسید کلریدریک میشود، گفت: کسانی که در معرض استنشاق این ترکیب قرار میگیرند با علائمی مانند آسم، تنگی نفس و خسخس سینه مواجه میشوند که اگر چه این علائم با درمان دارویی به طور موقت برطرف میشوند اما به مرور زمان این علائم در آنها باقی میماند و هیچوقت بهبودی کامل حاصل نمیشود و باید به طور مداوم از دارو استفاده کنند.
این فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه 300 نفر بیمار ریوی بر اثر استفاده بی رویه از مواد اسیدی و ترکیب خطرناک وایتکس و جوهر نمک به طور مداوم و مستمر به یکی از کلینیکهای فوق تخصصی ریه جهت درمان مراجعه میکند، به هموطنان توصیه کرد که از مواد شوینده در حد نیاز و ضرورت استفاده کنند و از این مواد اسیدی در هوای بسته استفاده نشود.
وی با تاکید بر اینکه مبتلایان به بیماری آسم و آلرژی و نیز کسانی که ریه های حساسی دارند به هیچ عنوان نباید از مواد اسیدی مانند وایتکس و یا هر ماده اسیدی پاک کننده دیگر جهت شستشو استفاده کنند، گفت: کسانی نیز که مبتلا به وسواس هستند باید وسواس خود را درمان کنند و افراد دیگر تا حد ممکن کمترین استفاده را از مواد اسیدی داشته باشند و در صورت استفاده حتما به استاندارد بودن مواد مورد استفاده توجه داشته باشند.
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