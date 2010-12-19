دوره آموزشی فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی و فرهنگیان آغاز شد

علیرضا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: در دوره آموزشی توجیهی، فرماندهان واحدهای مقاومت مدارس سراسر استان حضور دارند و این دوره روزهای 28 آذر تا 3 دی ماه امسال در زنجان برگزار می شود.

مولایی با بیان اینکه این دوره به صورت مجزا برای خواهرا و برادران برگزار می شود، افزود: دوره آموزشی عرضی توجیهی فرماندهان واحدهای مقاومت خواهران روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در مرکز تربیت معلم الزهرا و دوره برادران روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در کانون سهروردی شهر زنجان برگزار خواهد شد.

وی تعداد شرکت کنندگان در این دوره ها را 800 نفر اعلام کرد و گفت: دوره آموزشی عرضی توجیهی فرماندهان واحدهای مقاومت سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان با هدف تقویت بنیه اعتقادی، بصیرت دهی و روشنگری سیاسی و توجیه تشکیلاتی فرماندهان برگزار شده است.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان زنجان ادامه داد: توجیه تشکیلاتی فرماندهان واحدهای مقاومت در قالب کلاسهای درسی مختص فرماندهان بسیج آموزش داده می شود.

مولایی یادآور شد: در پایان، گواهی دوره ضمن خدمت به شرکت کنندگان اعطا می شود.