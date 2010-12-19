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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

دوره آموزش صنایع دستی در دهلران برگزار شد

دوره آموزش صنایع دستی در دهلران برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهلران واقع در استان ایلام به هنرآموزان این شهرستان،صنایع دستی آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهلران صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این دوره آموزشی در ادامه دوره‌های آموزش صنایع دستی برپا شده از ابتدای سال جاری در حال برگزاری است.

قاسم رضایی افزود: در این دوره آموزشی صنایع دستی همچون گلیم نقش برجسته، قلم زنی، چیت بافی و سوزن‌دوزی به علاقه‌مندان و هنرآموزان ثبت نام شده آموزش داده می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهلران خاطرنشان کرد: همچنین دوره پیشرفته رشته منبت کاری چوب برای هنرآموزان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی به صورت رایگان توسط اداره میراث فرهنگی دهلران برگزار شده است، تصریح کرد: حدود 120 نفر هنرآموز در این دوره‌های آموزشی حضور دارند.

کد مطلب 1212659

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