8200 مترمربع محصولات صنایع دستی گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این مدت 400 متر کاشی هفت رنگ، 3600 متر جاجیم، 600 متر گبه، 1200 متر گلیم و 2400 متر گلیم فرش از استان صادر شده است.

وی اظهار داشت: صادرات این محصولات به صورت واسطه ای انجام شده و آمار رسمی براساس مکاتبات با ادارات مرتبط در زمینه صادرات صنایع دستی استان موجود نیست.

پورمهدی خاطرنشان کرد: این اطلاعات دریافتی در خصوص آمار صادرات محصولات صنایع دستی استان تنها از طریق اطلاعات دریافتی از هنرمندان این استان به دست آمده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با رونق صادرات محصولات صنایع دستی این استان، این هنر، صنعت اصیل بیش از پیش حفظ شده و به درآمد زایی منطقه کمک کند.



معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 342 هنرمند صنایع دستی این استان موفق به اخذ کارت مهارت فنی و حرفه ای شدند.



پورمهدی گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان فنی و حرفه ای برای دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای در راستای اجرایی کردن قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی کد دار، آزمون کتبی و عملی برگزار شد.

وی افزود: این آزمون در رشته های کاشی سنتی، گلیم بافی، نواربافی، قلاب بافی، گلیم بافی وپولک دوزی به اجرا درآمد.

پورمهدی ادامه داد: در این آزمون ها، 403 هنرمند شرکت کردند که 342 نفر از آنها، کارت مهارت فنی و حرفه ای را دریافت کردند.