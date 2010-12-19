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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

در نیمه نخست امسال؛

8200 مترمربع محصولات صنایع دستی گلستان صادر شد

8200 مترمربع محصولات صنایع دستی گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، از صادرات هشت هزار و 200 متر از محصولات صنایع دستی در نیمه نخست سالجاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این مدت 400 متر کاشی هفت رنگ، 3600 متر جاجیم، 600 متر گبه، 1200 متر گلیم و 2400 متر گلیم فرش از استان  صادر شده است.

وی اظهار داشت: صادرات این محصولات به صورت واسطه ای انجام شده و آمار رسمی براساس مکاتبات با ادارات مرتبط در زمینه صادرات صنایع دستی استان موجود نیست.
 
پورمهدی خاطرنشان کرد: این اطلاعات دریافتی در خصوص آمار صادرات محصولات صنایع دستی استان تنها از طریق اطلاعات دریافتی از هنرمندان این استان به دست آمده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با رونق صادرات محصولات صنایع دستی این استان، این هنر، صنعت اصیل بیش از پیش حفظ شده و به درآمد زایی منطقه کمک کند.
 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 342 هنرمند صنایع دستی این استان موفق به اخذ کارت مهارت فنی و حرفه ای شدند.
 
پورمهدی گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان فنی و حرفه ای برای دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای در راستای اجرایی کردن قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی کد دار، آزمون کتبی و عملی برگزار شد.
 
وی افزود: این آزمون در رشته های کاشی سنتی، گلیم بافی، نواربافی، قلاب بافی، گلیم بافی وپولک دوزی به اجرا درآمد.
 
پورمهدی ادامه داد: در این آزمون ها، 403 هنرمند شرکت کردند که 342 نفر از آنها، کارت مهارت فنی و حرفه ای را دریافت کردند.
کد مطلب 1212663

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