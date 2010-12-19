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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

معاون شهردار تهران خبرداد:

شهروندانی که عوارض نوسازی پرداخت نکنند جریمه می شوند

شهروندانی که عوارض نوسازی پرداخت نکنند جریمه می شوند

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: شهروندانی که عوارض نوسازی خود را در مهلت قانونی تا پایان سال پرداخت نکنند مشمول جریمه و دیرکرد قانونی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورزرندی  با بیان این مطلب اظهار داشت: قبوض عوارض به صورت فیش های قسط و فیش بدهی به درب منازل شهروندان ارسال شده است.

وی افزود: یک فیش مربوط به کسانی است که بدهی پیشین دارند و مابقی مربوط به عوارض سال جاری است که شهروندان می توانند آن را در چهار قسط یا به طور یکجا پرداخت کنند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: افزایش پرداخت عوارض نوسازی توسط شهروندان نشان دهنده افزایش اعتماد این عزیزان به مجموعه مدیریت شهری است.

وی تصریح کرد: امروز شهرداری تمام تلاش خود را معطوف شفاف سازی نظامات مالی شهرداری تهران کرده است، تا به خوبی شهروندان از درآمدها و هزینه ها ی آن اطلاع پیدا کنند.

پورزرندی افزود: شهروندان تهرانی با مراجعه به سایت شهرداری تهرانwww.tehran.ir می توانند از عملکرد مالی آن اطلاع حاصل کنند.

وی اظهار داشت: تهران در حال حاضر به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است که این مهم با مشارکت خود شهروندان اتفاق افتاده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: پرداخت به موقع عوارض، شهرداری تهران را در ارائه خدمات گسترده تر به شهروندان یاری می دهد.

کد مطلب 1212671

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