ظرفیت مسافر پرواز بوشهر - تهران هزار نفر افزایش یافت

محمد گجکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در پرواز صبح سه روز پایانی هفته مسیر بوشهر - تهران و بلعکس توسط هواپیمای فوکر 100 انجام می شد که با پگیریهای صورت گرفته هواپیمای این مسیر به ایرباس با ظرفیت 275 نفر تغییر کرد.

وی اظهار داشت: با انجام پرواز توسط هواپیمای ایرباس ظرفیت مسافر این مسیر حدود یک هزار و 50 نفر افزایش یافته است.

مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: افزایش پرواز و ارتقای هواپیمای این مسیر از مطالبات و خواسته مردم استان بوشهر بود که با پیگیریهای به عمل آمده این مهم محقق شد.

گجکوب با بیان اینکه در گذشته نیز پرواز این مسیر در روزهای یکشنبه و سه شنبه نیز افزایش یافته بود، یادآور شد: هم اکنون فرودگاه بوشهر در مسیرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد مسافر جابجا می کند.