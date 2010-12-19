بزرگترین بازار گل پایتخت در منطقه 15 احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور در مورد وضعیت احداث بازار گل تهران، اظهار کرد: با توجه به تاکید شهردار تهران مبنی بر احداث بازار گل در پایتخت ، قرار است تا بزرگ‌ترین بازار گل تهران، پس از صدور مجوز از شهرداری منطقه 15 در جاده خاوران، ظرف 18 ماه راه اندازی شود که به زودی این مجوز اخذ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع مشاغل با بیان اینکه بازار گل شهر تهران با هدف ساماندهی و یکپارچگی صنف گل‌فروشان در زمینی به مساحت 5/4 هکتار احداث می شود، گفت: این بازار در کیلومتر 15 بزرگراه امام رضا(ع) واقع درجاده خاوران قراردارد و هم اکنون از طریق دادن فراخوان، سرمایه گزار این پروژه انتخاب شده و سهم شهرداری نیز به طور دقیق برای احداث آن مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش‌های مختلفی برای این بازار در نظر گرفته شده، عنوان کرد: ایجاد غرفه‌های فروش گل، گلخانه شیشه‌ای، انبار نگهداری گل، نمایشگاه گل، سردخانه و ساختمان اداری از جمله بخش‌های این بازار به شمار می‌روند.

علیپور هدف از ایجاد این بازار را احداث مرکز عرضه مستقیم گل متناسب با نیاز شهروندان ، ارتقای کیفیت فضای زیست محیطی واشاعه فرهنگ گل کاری برشمرد و گفت : اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث بازار گل تهران، 25 میلیارد تومان است که بر اساس انعقاد قرارداد شهرداری با سرمایه گذار پروژه ، پس از صدور مجوز اقدامات لازم برای احداث بازار گل تهران آغاز شده و ظرف 18 ماه به اتمام می رسد.

قالیباف شهردار تهران نیز چندی پیش در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه گل و گیاه تهران از اهتمام شهرداری برای سروسامان دادن به بازار گل تهران خبر داده و تاکید کرده بود که در تلاش هستیم تا به زودی در منطقه 15تهران بازار گل متمرکزی را برای شهروندان تهرانی احداث کنیم.