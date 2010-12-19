فردا آخرین مهلت تکمیل ‌ظرفیت کاردانی‌ به ‌کارشناسی/ اعلام ظرفیت‌ ‌پذیرش

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان می توانند تا فردا 29 آذر با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات اولیه کارت اعتباری ثبتنام شامل شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و کد رهگیری ثبتنام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه، نسبت به انتخاب رشته محلهای مورد علاقه خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: آندسته از داوطلبان که علاقمند به تحصیل در رشتههای تحصیلی اعلام شده هستند در صورتی که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان دورههای مختلف رشتههای تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 89 قرار گرفتهاند، در صورت قبولی در یکی از کد رشته محلهای این اطلاعیه، قبولی قبلی آنان «کانلمیکن» تلقی می شود این دسته از داوطلبان لازم است منحصراً در رشته قبولی جدید خود ثبتنام کرده و ادامه تحصیل دهند.
معاون سازمان سنجش گفت: چنانچه قبولی قبلی داوطلبان مربوط به دوره روزانه باشد، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت در آزمون سال بعد یعنی سال 90 را نخواهند داشت لذا به کلیه پذیرفتگان قبلی این آزمون تاکید میشود برای ثبتنام و شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی مندرج در این اطلاعیه دقت کافی مبذول دارند در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.
وی افزود: داوطلبان باید با درنظر گرفتن رشته امتحانی خود، منحصراً کد رشته محلهای اعلام شده را انتخاب کنند و از انتخاب سایر کد رشته محلهای دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و یا اطلاعیه کد رشته محلهای جدید منتشر شده پس از چاپ دفترچه خودداری کنند.
توکلی با اشاره به زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان رشتههای تحصیلی در این مرحله گفت: زمان تحصیلی این داوطلبان نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 است و شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، میزان شهریههای ثابت و متغیر و نشانی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و همچنین میزان شهریههای ثابت و متغیر دوره های نوبت دوم (شبانه)، در دفترچههای راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته تحصیلی درج شده و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی نیز اطلاع رسانی شده است.
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