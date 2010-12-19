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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

آمادگی بخشداریها برای پاسخ به شهروندان در مورد هدفمندی یارانه ها

آمادگی بخشداریها برای پاسخ به شهروندان در مورد هدفمندی یارانه ها

فرماندار تهران گفت: تمام بخشداریهای پایتخت آماده پاسخگویی به سوالات مردم در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی از آمادگی ستاد اجرایی هدفمند کردن یارانه های شهرستان تهران خبر داد و افزود: آن دسته از خانوارهایی که با مواردی از اعم از فوت، اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی (مثل زندگی در خارج از کشور) و عدم صلاحیت سرپرست خانوار و ... مواجه اند می توانند برای رفع مشکلات به فرمانداری تهران و بخشداریهای تابعه مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد می توانند با در دست داشتن گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح به سه بخشداری کن در غرب تهران، مرکزی در بومهن و آفتاب در جوار مطهر حضرت امام (ره)  و یا فرمانداری شهرستان تهران واقع در خیابان میرعماد مراجعه و  به رفع مشکلات ایجاد شده در این زمینه بپردازند.

فرماندار تهران با اعلام شماره 88535919 تصریح کرد: این شماره پاسخگوی تمامی سئوالات همشهریان در زمینه یادشده بوده و همه افراد می توانند با ارسال کد ملی خود از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.

کد مطلب 1212684

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