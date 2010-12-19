آمادگی بخشداریها برای پاسخ به شهروندان در مورد هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی از آمادگی ستاد اجرایی هدفمند کردن یارانه های شهرستان تهران خبر داد و افزود: آن دسته از خانوارهایی که با مواردی از اعم از فوت، اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی (مثل زندگی در خارج از کشور) و عدم صلاحیت سرپرست خانوار و ... مواجه اند می توانند برای رفع مشکلات به فرمانداری تهران و بخشداریهای تابعه مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد می توانند با در دست داشتن گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح به سه بخشداری کن در غرب تهران، مرکزی در بومهن و آفتاب در جوار مطهر حضرت امام (ره) و یا فرمانداری شهرستان تهران واقع در خیابان میرعماد مراجعه و به رفع مشکلات ایجاد شده در این زمینه بپردازند.

فرماندار تهران با اعلام شماره 88535919 تصریح کرد: این شماره پاسخگوی تمامی سئوالات همشهریان در زمینه یادشده بوده و همه افراد می توانند با ارسال کد ملی خود از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.