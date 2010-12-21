به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره ایکونوس این تصویر هوایی از جزیره "نیکومارورو" را از فاصله 400 مایلی و در حدود یک دهه پیش به ثبت رسانده است، جزیره ای که بر اساس شواهد جدید "آملیا ارهارت" مشهورترین خلبان زن در جهان به همراه مسیریابش "فرد نونان" آخرین روزهای زندگی خود را در آن سپری کرده اند.

این جزیره در جنوب غرب اقیانوس آرام قرار گرفته و ماهواره ایکونوس تصویر این جزیره را به درخواست تیم تحقیقاتی که برای سالها در جستجوی نشانه هایی از این زوج مفقود شده بوده اند، به ثبت رسانده است. ارهارت و نونان 73 سال پیش و در سفری به دور دنیا ناپدید شده و پس از آن هیچ نشانه ای از آنها یافته نشد.

از دهه 1980 گروه بین المللی اکتشاف هواپیماهای تاریخی پروژه ای به نام پروژه ارهارت را آغاز کرد و با تمرکز بر روی این جزیره زیبا درخواست ثبت این عکس ماهواره ای را برای بررسی بیشتر جزیره ارائه کرد. این جزیره غیر مسکونی بخشی از مجمع الجزایر کارائیب در اقیانوس آرام بوده و و در 300 مایلی جنوب شرق جزیره ای است که ارهارت و نونان قبل از ناپدید شدن قصد رفتن به آنجا را داشته اند.

اکنون تستهای دی ان ای انجام گرفته بر روی ذرات استخوان یافته شده در این جزیره می تواند انسانی بودن یا نبودن این استخوانها را تعیین کرده و حتی ارتباط احتمالی ژنتیکی این استخوانها را با ارهارت مشخص کند.

بر اساس گزارش ان بی سی، از دیگر موارد پیدا شده در این جزیره می توان به یک آینه شکسته، یک بطری که انتهای آن ذوب شده و مقداری مواد رنگی اشاره کرد که می توانند نشاندهنده سکونت ارهارت و نونان در این جزیره باشند.