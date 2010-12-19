به گزارش خبرگزاری مهر، در این شب با یاد خانواده داغدیده امام حسین (ع) که گرد شمع وجود زینب (س) نشسته‌اند، در سوگواره "یلدای کاروان"، با حضور شاعران و سخنوران در بخش‌های متنوعی برگرفته از مراسم شب یلدا و نیز مراسم سوگ شهیدان کربلا برگزار می شود.



در این مراسم محمدعلی مجاهدی، احد ده‌بزرگی، سیدحمیدرضا برقعی و علی‌اکبر لطیفیان به شعرخوانی می پردازند.



سخنرانی و حافظ‌خوانی حجت‌الاسلام شهاب مرادی، مداحی و مرثیه‌سرایی، روایت‌گری وقایع کوفه و شام پس از شهادت حضرت اباعبدالله (ع) بخش‌های دیگر این برنامه اعلام شده اند.



سوگواره یلدای کاروان 30 آذر ماه از ساعت 19 در تالار بزرگ کشور آغاز می شود و شرکت برای عموم شهروندان آزاد است.



