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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

سوگواره "یلدای کاروان" برگزار می‌شود

سوگواره "یلدای کاروان" برگزار می‌شود

سوگواره "یلدای کاروان" در طولانی‌ترین شب سال از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تالار بزرگ کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شب با یاد خانواده داغدیده امام حسین (ع) که گرد شمع وجود زینب (س) نشسته‌اند، در سوگواره "یلدای کاروان"، با حضور شاعران و سخنوران در بخش‌های متنوعی برگرفته از مراسم شب یلدا و نیز مراسم سوگ شهیدان کربلا برگزار می شود.

در این مراسم محمدعلی مجاهدی، احد ده‌بزرگی، سیدحمیدرضا برقعی و علی‌اکبر لطیفیان به شعرخوانی می پردازند.

سخنرانی و حافظ‌خوانی حجت‌الاسلام شهاب مرادی، مداحی و مرثیه‌سرایی، روایت‌گری وقایع کوفه و شام پس از شهادت حضرت اباعبدالله (ع) بخش‌های دیگر این برنامه اعلام شده اند.

سوگواره یلدای کاروان 30 آذر ماه از ساعت 19 در تالار بزرگ کشور آغاز می شود و شرکت برای عموم شهروندان آزاد است.

 

کد مطلب 1212691

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