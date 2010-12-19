مولن ارتش پاکستان را به سهل انگاری در برخورد با طالبان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان، "مایکل مولن" در اظهاراتی در کابل گفت: من فکر می کنم که برای ارتش پاکستان این امکان وجود دارد تا مخفیگاههای طالبان را در خاک خود برای ممانعت از حملات تروریستی و عبور آنها از مرزهای افغانستان به داخل این کشور ببندد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود:حل این مسئله برای پیشرفت جنگ بسیار مهم است .

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: من قطعاً فکر می کنم که امکان اینکه ارتش پاکستان به هدف خود یعنی بستن مخفیگاههای طالبان برسد زیاد است.

وی همچنین جنگ 9 ساله کشورش با طالبان را "کند" و در عین حال "ناهموار" توصیف کرد.