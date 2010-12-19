  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

مولن ارتش پاکستان را به سهل انگاری در برخورد با طالبان متهم کرد

مولن ارتش پاکستان را به سهل انگاری در برخورد با طالبان متهم کرد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پاکستان را متهم به پناه دادن به تروریست های طالبان و سهل انگاری در برخورد با این گروه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان، "مایکل مولن" در اظهاراتی در کابل گفت: من فکر می کنم که برای ارتش پاکستان این امکان وجود دارد تا مخفیگاههای طالبان را در خاک خود برای ممانعت از حملات تروریستی و عبور آنها از مرزهای افغانستان به داخل این کشور ببندد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود:حل این مسئله برای پیشرفت جنگ بسیار مهم است .

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: من قطعاً فکر می کنم که امکان اینکه ارتش پاکستان به هدف خود یعنی بستن مخفیگاههای طالبان برسد زیاد است.

وی همچنین جنگ 9 ساله کشورش با طالبان را "کند" و در عین حال "ناهموار" توصیف کرد.

کد مطلب 1212692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها