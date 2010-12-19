مطالعات مردم شناسی زنجان بازنگری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارش این پژوهش در دو جلد تهیه شده و در مجموع 600 صفحه را شامل می‌شود، افزود: در این پروژه پژوهشی مواردی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، کشاورزی، دامداری، شکار، ماهیگیری، شیوه‌های معیشت، فنون صنایع، شیوه عرضه و توزیع تولیدات و طب سنتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: گاه شماری ادبیات شفاهی، بازی‌ها، آیین‌ها و مراسم، ازدواج، مرگ، مراسم سال شمسی و قمری و هنر در شهرستان زنجان در بازنگری مردم شناسی زنجان مطالعه شد.

عسگریان در مورد نقاط نمونه گیری شده در این تحقیق ارزشمند تصریح کرد: این پژوهش، مناطق تلخاب، سهرین، قره اوغلانلو، حاج سیران، ماری، تهم، نیک پی، زنگین و شهر زنجان را در بر می‌گیرد.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان خاطرنشان کرد: توجه به ویژگی‌های اقلیمی، معیشتی، قومی، زبانی، مذهبی و تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در این خصیصه‌ها از معیارهای انتخاب نقاط نمونه گیری شده به شمار می‌آید.

عسگریان افزود: در نظر داشتن پراکندگی جغرافیایی مناسب، شهری و روستایی بودن نقاط و تشخیص فرهنگی بعضی از نقاط روستایی نیز در انتخاب نقاط نمونه گیری مؤثر بوده است.

وی یادآور شد: روستاهای شیلاندر، ایلجاق، اژدهاتو، شکورچی، قره بوته، وننق و نیز شهر ارمغانخانه از نظر فرهنگی بررسی شده‌اند.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان گفت: روستاها و شهرهای یاد شده دارای یک یا چند ویژگی خاص از جمله معماری منحصر به فرد خانه ها، کوچ رو بودن، دامداری منطقه، نوع پوشاک، وجود چشمه مقدس، سابقه حرفه آجر پزی، حضور لک لک ها، کشت برنج، معیشت وابسته به برنج کاری، دارا بودن آب های معدنی و تعزیه خوان بودن اهالی بودند که به همین جهت مورد بررسی قرار گرفتند.