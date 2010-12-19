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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

انگیزه‏های تفکر-10/

تأمل در آثار مختلف عامل پویایی حوزه فلسفه است

تأمل در آثار مختلف عامل پویایی حوزه فلسفه است

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با تأکید بر ضرورت وجود شوق دانستن در فعالان حوزه فلسفه، نبود این حس را عامل رکود و گرایش به روزمرگی دانست و گفت: بحث درباب معناداری، صدق و ارزشها پرسشهایی هستند که فعالان این حوزه به آنها می‌اندیشند.

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رشته تخصصی خود و انگیزه های وی در این زمینه اظهار داشت:  رشته تخصصی من فلسفه است و انگیزه گرایش من به این رشته درک و دریافت حقیقت بود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با تأکید بر اینکه شوق دانستن همچنان در وی وجود دارد و این شور را با مطالعه، توجه و تأمل در آثار مختلف پاسخ می دهد، تأکید کرد: اعتقاد دارم اگر این انگیزه ها در عرصه های مختلف، به ویژه حوزه فلسفه وجود نداشته باشد، خلاقیت و پویایی از فعالان این حوزه دور شده و دچار روزمرگی می شوند .
 
دباغ افزود: من هرگز برای انجام کارهای روزمره به سراغ این رشته نیامدم هرچند این رشته هم مثل سایر رشته‏هاست و الزامات یک شغل آکادمیک را هم دارد، اما انگیزه اصلی‏ من همان گونه که گفتم حقیقت طلبی و تحری حقیقت است که همچنان این انگیزه‏ها به غایت در من وجود دارند.
 
وی با اشاره به پرسشهای اصلی مطرح در رشته تخصصی خود گفت: پرسشهایی که من در پی آنها بودم همان پرسشهای کلان فلسفی است. بحث از معرفت، حدود و ثغور معرفت، آگاهی، معناداری و مابعدالطبیعه از جمله مسائلی هستند که در این حوزه بدنبال آنها بوده و هستم . البته پس از مدتی پرسشهای خاصی در دو یا سه حوزه تخصصی ذهنم را به لحاظ کاری به خود مشغول کرد، مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و پرسش از ساحات گوناگون امور اخلاقی، فلسفه زبان با تأکید بر فلسفه ویتگنشتاین و نیز فلسفه دین از این موارد هستند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق با تأکید دوباره بر اهمیت پرسشهای کلان در فلسفه یادآورشد: پرسشهای کلان و بحث درباب معناداری، آگاهی، صدق و ارزشها در این عالم همان پرسشهایی هستند که هرکه در وادی فلسفه و اندیشیدن پای می‏نهد به آنها می‏اندیشد.
کد مطلب 1212697

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