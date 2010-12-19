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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

درپی نیاز رو به رشد مسلمانان؛

مسجد جدیدی در شهر روتردام هلند افتتاح شد

مسجد جدیدی در شهر روتردام هلند افتتاح شد

مسلمانان روتردام هلند این هفته طی مراسمی با حضور رهبران جامعه مسلمان اروپا مسجد السلام را در شهر روتردام هلند افتتاح کردند تا پاسخگوی نیاز رو به رشد جامعه مسلمان این کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، در مراسم افتتاح این مسجد احمد عبدالمطلب شهردار مسلمان روتردام نیز حضور داشت.

این مسجد که ساخت آن یک دهه به طول انجامید امروز دومین شاخصه فرهنگی و تمدنی مسلمانان در روتردام محسوب می شود.

ساخت این مسجد از ماه آوریل سال 2000 آغاز شد و معماری آن به شکل سنتی با مناره های 50 متری است.

مسجد السلام دارای مساحت 3200 متر مربعی است و ظرفیت 2200 نمازگزار را دارد و از آن با عنوان بزرگترین مسجد هلند و یکی از مساجد بزرگ غرب اروپا یاد می شود.

یک طبقه از این مسجد سه طبقه به نمازگزاران زن اختصاص یافته است.

کمتر از یک میلیون مسلمانان در میان جمعیت 16 میلیونی هلند زندگی می کنند.
 

کد مطلب 1212702

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