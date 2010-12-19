نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار که به همت مرکز ارتباطات دولت و روحانیت منتشر شده است در قالب یک حلقه دی وی دی است که حاوی مجموعه بیانات، فیلم، تصاویر و حاشیه‌های سفر مقام معظم رهبری به قم است.



در بخشی از این نرم افزار متن کامل بیانات به همراه خلاصه مطالب و فیلم تمامی دیدارها قرارداده شده است.



پخش تصاویر همراه با بخش‌هایی منتخب بیانات مقام معظم رهبری از دیگر شاخصه‌های این نرم‌افزار است.

