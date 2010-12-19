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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

با عنوان منشور قم؛

نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم منتشر شد

نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم، با عنوان "منشور قم" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار که به همت مرکز ارتباطات دولت و روحانیت منتشر شده است در قالب یک حلقه دی وی دی است که حاوی مجموعه بیانات، فیلم، تصاویر و حاشیه‌های سفر مقام معظم رهبری به قم است.

در بخشی از این نرم افزار متن کامل بیانات به همراه خلاصه مطالب و فیلم تمامی دیدارها قرارداده شده است.

پخش تصاویر همراه با بخش‌هایی منتخب بیانات مقام معظم رهبری از دیگر شاخصه‌های این نرم‌افزار است.
 

کد مطلب 1212704

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