نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار که به همت مرکز ارتباطات دولت و روحانیت منتشر شده است در قالب یک حلقه دی وی دی است که حاوی مجموعه بیانات، فیلم، تصاویر و حاشیههای سفر مقام معظم رهبری به قم است.
در بخشی از این نرم افزار متن کامل بیانات به همراه خلاصه مطالب و فیلم تمامی دیدارها قرارداده شده است.
پخش تصاویر همراه با بخشهایی منتخب بیانات مقام معظم رهبری از دیگر شاخصههای این نرمافزار است.
قم - خبرگزاری مهر: نرم افزار ویژه سفر مقام معظم رهبری به قم، با عنوان "منشور قم" منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این نرم افزار که به همت مرکز ارتباطات دولت و روحانیت منتشر شده است در قالب یک حلقه دی وی دی است که حاوی مجموعه بیانات، فیلم، تصاویر و حاشیههای سفر مقام معظم رهبری به قم است.
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