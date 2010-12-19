تهران به لحاظ امنیتی برای اجرای هدفمندی یارانه ها مشکلی ندارد

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس با آمادگی کامل به استقبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رفته برهمین اساس هیچ مشکلی در طی اجرای این طرح رخ نخواهد داد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در تهران پلیسهای مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا در آمادگی صد در صد هستند و ماموریتهای ویژه ای را نیز بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: اجرای این قانون ممکن است باعث ‌شود که بخش عظیمی از مطالبات به مجمع امور صنفی وارد شود برهمین اساس پلیس به شدت نیازمند همکاری اتحادیه‌ها و اصناف است.

پیش از این سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی عنوان می کنم که در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچگونه اتفاق و مشکل امنیتی و انتظامی رخ نخواهد داد.

