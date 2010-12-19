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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

سردارساجدی نیا درگفتگو با مهر:

تهران به لحاظ امنیتی برای اجرای هدفمندی یارانه ها مشکلی ندارد

تهران به لحاظ امنیتی برای اجرای هدفمندی یارانه ها مشکلی ندارد

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به آماده باش پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا گفت: از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون هیچ مشکل خاصی در تهران رخ نداده است.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس با آمادگی کامل به استقبال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رفته برهمین اساس هیچ مشکلی در طی اجرای این طرح رخ نخواهد داد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در تهران پلیسهای مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا در آمادگی صد در صد هستند و ماموریتهای ویژه ای را نیز بر عهده دارند. 

وی اظهار کرد: اجرای این قانون ممکن است باعث ‌شود که بخش عظیمی از مطالبات به مجمع امور صنفی وارد شود برهمین اساس پلیس به شدت نیازمند همکاری اتحادیه‌ها و اصناف است.

پیش از این سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته بود: به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی عنوان می کنم که در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هیچگونه اتفاق و مشکل امنیتی و انتظامی رخ نخواهد داد.
 

کد مطلب 1212707

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