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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

در 24 ساعت گذشته/

آتش نشانان جان 17 شهروند تهرانی را نجات دادند

آتش نشانان جان 17 شهروند تهرانی را نجات دادند

740 آتش‌نشان در شب و روز گذشته 17 شهروند تهرانی را که در حوادث گرفتار شده بودند نجات دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، 740 آتش‌نشان در 24 ساعت گذشته با حضور در کوتاهترین زمان ممکن در محل حوادث مختلف شهر تهران توانستند با 54 ساعت عملیات امداد و نجات 17 شهروند را نجات دهند.
 
بر اساس این گزارش، آتش نشانان با حضور در 11 واحد مسکونی، هفت فروشگاه، سه دستگاه وسیله نقلیه، دو کارگاه و چند مورد دیگر که دچار آتش‌سوزی شده بودند آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند.

آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله سه حادثه رانندگی، هشت حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، سه حادثه آسانسور و سه حادثه نشت آب در منازل انجام و خدمات ایمنی ارائه دادند.

وقوع 27 آتش‌سوزی و 40 حادثه گوناگون دیگر در این مدت باعث شد 6 نفر آسیب ببیند. البته حوادث 24 ساعت گذشته تلفات جانی نداشت.

کد مطلب 1212711

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