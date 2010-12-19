عرضه یک مانیتور 23 اینچی فوق باریک

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هلندی فیلیپس خبر از تولید یک مانیتور جدید 23 اینچی به نام 234CL2SB Blade داد.

ابعاد این محصول جدید 547 در 408 در 175 میلیمتر و وزن آن 89/2 کیلوگرم است.

ویژگی منحصربفرد این محصول، قطر بسیار باریک آن است که تنها 9/12 میلیمتر است. این نمایشگر از فناوری نوردهی با "دیودهای نوردهنده الکتریکی سفید" بهره می گیرد. این فناوری نه تنها اجازه ایجاد نمایشگرهای با قطر بسیار باریک را می دهد بلکه همچنین مصرف انرژی دستگاه را تنها به 24 وات می رساند.

وضوح تصویر این نمایشگر Full HD با 1920 در 1080 پیکسل بوده و کنتراست دینامیک این مانیتور 20 میلیون به 1 است.

براساس گزارش وب نیوز، زاویه دید این مانتیور کلاسیک بوده و برابر با 170 درجه افقی و 160 درجه عمودی است. این نمایشگر مجهز به فناوری SmartImage برای بهبود کیفیت تصاویر و پورتهای VGA و HDMI است.

این محصول از هفته های آینده با قیمت پایه 219 یورو عرضه می شود.