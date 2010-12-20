جایزه پرومتئوس به هیلاری پاتنم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب تلاشها و آثار تأثیرگذار پاتنم در حوزه فلسفه و علم به او تعلق گرفته است.

این جایزه هر دو سال یکبار اهدا می‌شود و به کسانی تعلق می‌گیرد که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت فلسفه و علم داشته باشند.

کسانی می‌توانند این جایزه را دریافت کنند که در زمینه فلسفه و علم و ارتباط میان آنها تلاش چشمگیری داشته باشند. میزان این جایزه 10 هزار لار است.

هیلاری پاتنم در سال 1926 در ایلینویز شیکاگو به دنیا آمد. پاتنم ریاضیات و فلسفه را در دانشگاه پنسیلوانیا فراگرفت و تحصیلات تکمیلی‌اش را ابتدا در دانشگاه هاروارد و سپس در دانشگاه یو سی ال ای گذراند و در همانجا مدرک دکترایش را اخذ کرد.

استادان او رایشنباخ و کارنپ هر دو از پوزیتیویست‌های منطقی بودند، یعنی همان مکتبی که رد دیدگاه‌های آن، از تلاش‌های اصلی پاتنم بود.

هیلاری پاتنم در کنار ریچارد رورتی و دیگر اندیشمندان پساتحلیلی جان تازه ای در پراگماتیسم دمیدند و آن را در چشم انداز همگان، از فیلسوفان تحلیلی گرفته تا مخالفان ایشان، قرار دادند.

پاتنم افزون بر رورتی از فیلسوفان بزرگ دیگر اواخر سده بیستم، ویلفرد اورمان کواین و نلسون گودمن تاثیر پذیرفته است. اگرچه رهیافتهای وی همانندی‌های بسیاری به رویکردهای ایشان دارد ولی همواره تفاوت خود با ایشان را گوشزد کرده است و منتقد رهیافت نسبی انگارانه آنها بوده است.

هرچند او را می‌توان فیلسوفی پساتحلیلی به شمار آورد. اهداف و روش های وی همان اهداف و روشهای سنت تحلیلی یعنی دقت در استدلال و روشن بودن مفاهیم است.

پاتنم تقریباً در همه‌ شاخه‌های فلسفه تحلیلی (فلسفه‌ ذهن، فلسفه‌ زبان، فلسفه‌ علم، فلسفه‌ فیزیک، فلسفه‌ ریاضیات و ...) تأثیرگذار بوده است.