جایزه پرومتئوس به هیلاری پاتنم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب تلاشها و آثار تأثیرگذار پاتنم در حوزه فلسفه و علم به او تعلق گرفته است.
این جایزه هر دو سال یکبار اهدا میشود و به کسانی تعلق میگیرد که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت فلسفه و علم داشته باشند.
کسانی میتوانند این جایزه را دریافت کنند که در زمینه فلسفه و علم و ارتباط میان آنها تلاش چشمگیری داشته باشند. میزان این جایزه 10 هزار لار است.
هیلاری پاتنم در سال 1926 در ایلینویز شیکاگو به دنیا آمد. پاتنم ریاضیات و فلسفه را در دانشگاه پنسیلوانیا فراگرفت و تحصیلات تکمیلیاش را ابتدا در دانشگاه هاروارد و سپس در دانشگاه یو سی ال ای گذراند و در همانجا مدرک دکترایش را اخذ کرد.
استادان او رایشنباخ و کارنپ هر دو از پوزیتیویستهای منطقی بودند، یعنی همان مکتبی که رد دیدگاههای آن، از تلاشهای اصلی پاتنم بود.
هیلاری پاتنم در کنار ریچارد رورتی و دیگر اندیشمندان پساتحلیلی جان تازه ای در پراگماتیسم دمیدند و آن را در چشم انداز همگان، از فیلسوفان تحلیلی گرفته تا مخالفان ایشان، قرار دادند.
پاتنم افزون بر رورتی از فیلسوفان بزرگ دیگر اواخر سده بیستم، ویلفرد اورمان کواین و نلسون گودمن تاثیر پذیرفته است. اگرچه رهیافتهای وی همانندیهای بسیاری به رویکردهای ایشان دارد ولی همواره تفاوت خود با ایشان را گوشزد کرده است و منتقد رهیافت نسبی انگارانه آنها بوده است.
هرچند او را میتوان فیلسوفی پساتحلیلی به شمار آورد. اهداف و روش های وی همان اهداف و روشهای سنت تحلیلی یعنی دقت در استدلال و روشن بودن مفاهیم است.
پاتنم تقریباً در همه شاخههای فلسفه تحلیلی (فلسفه ذهن، فلسفه زبان، فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات و ...) تأثیرگذار بوده است.
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