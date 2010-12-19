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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

بلیت دیدار بایرن - اینتر در 6 ساعت به فروش رفت

بلیت دیدار بایرن - اینتر در 6 ساعت به فروش رفت

مسئولان باشگاه بایرن مونیخ اعلام کردند بلیت دیدار این تیم مقابل اینتر در مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در 6 ساعت به فروش رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های بایرن ومونیخ و اینتر در تاریخ 15 مارس (24 اسفند) دیدار برگشت از مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشگاه آلیانتس آرنا برگزار خواهند کرد. دیدار رفت این دو تیم چهارم اسفند ماه در سن سیرو برگزار می شود.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار تکرار دیدار فصل گذشته این دو تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپاست که با برتری دو بر صفر اینتر به پایان رسید. مارکوس هوئرویک، مدیر رسانه ای تیم فوتبال بایرن مونیخ، گفت: تمام 66 هزار بلیت این دیدار به فروش رفته است.

هواداران بایرن روز جمعه این بلیت ها به صورت اینترنتی خریداری کردند.

کد مطلب 1212719

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