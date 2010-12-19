بندرعباس"سیلی" به موقعی به والیبال پتروشیمی زد/ فکر اشتباه باعت باخت شد

پرویز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه فکر میکردیم حریف برای باخت آمده است، گفت: بازی را خوب آغاز کردیم و گیم اول را با اختلاف خوبی بردیم. اما همین فکر اشتباه باعث شد ناخودآگاه از این گیم هدایت جریان بازی را به آلومینیوم المهدی بندرعباس بسپاریم. بازیکنان این تیم هم بعد از پیروزی در این گیم به گونهای شارژ شدند که نتوانستیم جلوی آنها را بگیریم.
وی تصریح کرد: هر شکستی مقصری دارد. مقصر این شکست خودمان بودیم که با بازی بد، حریف را به خوب بازی کردن تا حد پیروزی دعوت کردیم. در این بازی اسیر همان بلایی شدیم که سر خود بندرعباسیها هم آمده بود. آنها در خانه مغلوب خراسان شدند و ما هم دیشب نتیجه یک دیدار خانگی را واگذار کردیم.
سرمربی تیم والیبال پتروشیمی بندرامام با اشاره به مصدومیت برخی بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: آنها با جود آسیب دیدگی که داشتند بازی کردند اما این عامل باخت نبود. بازیکنان خودشان هم میدانند که روز بدی داشتند و اصلا مقابل حریفشان خوب بازی نکردند.
کاظمی با اشاره به حضور تیم پتروشیمی بندرامام در گروه "ب" مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور گفت: البته در این گروه امکان هر نتیجهای حتی باخت پیکان وجود دارد. مرگ و زندگی برای همه تیمهاست. دیر یا زود دیگر تیمها هم به نتایجی مانند ما میرسند.
* نظر شما این است که خودتان مقصر شکست هستید. در این زمینه کادر فنی بیشتر تقصیرات را به گردن دارد یا بازیکنان؟
سرمربی تیم والیبال پتروشیمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر تاکید کرد: همه بازیکنان و مربیان به یک اندازه مقصر هستند. ما جدا از هم نیستیم. با هم میبریم و با یکدیگر هم میبازیم.
پرویز کاظمی با یادآوری اینکه تیم پتروشیمی دیدار خود در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر را مقابل ابومسلم خراسان برگزار میکند، خاطرنشان کرد: شکست شنبه شب "سیلی" به موقعی بود که باعث بیداری والیبال پتروشیمی شد. از این پس دیدارهای خود را هوشیارتر و بیدارتر برگزار میکنیم. به طور حتم برای جبران نتیجه دیدار چهارشنبه را برگزار میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پتروشیمی بندرامام شنبه شب در سالن شهرک بعثت با نتیجه یک بر 3 مغلوب آلومینیوم المهدی بندرعباس شد.
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