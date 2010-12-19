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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

ترکیه سفیر رژیم صهیونیستی را فراخواند

ترکیه سفیر رژیم صهیونیستی را فراخواند

ترکیه در اعتراض به امضای توافقنامه گازی میان قبرس جنوبی و رژیم صهیونیستی سفیر این رژیم را فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، وزارت امور خارجه ترکیه "گابی لوی" سفیر رژیم صهیونیستی در آنکارا را فراخواند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که رژیم اسرائیل و قبرس جنوبی توافقنامه ای را برای ترسیم همکاری های اقتصادی در مناطق دریایی در جنوب شرق مدیترانه امضا کردند.

طی این توافقنامه که بخشی از آن مربوط به اکتشاف گاز در مناطق ساحلی قبرس می باشد هر دو طرف آن را گامی مهم در راستای توسعه همکاری های اقتصادی دو طرف دانستند.

ترکیه پس از احضار سفیر رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه نارضایتی و اعتراض شدید خود را به امضای این توافقنامه اعلام کرد. این در حالی است که رژیم اسرائیل ادعا می کند ترکیه را در جریان روند مذاکرات با قبرس قرار داده است.
 

کد مطلب 1212721

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