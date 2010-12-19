کیفیت شیر مدارس با همکاری سازمان استاندارد کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیته ملی شیر مدارس کشور، کیفیت شیر توزیع شده در مدارس کنترل می شود.

این تفاهمنامه به منظور گسترش همکاریهای مشترک در زمینه کنترل کیفی شیر توزیع شده در مدارس، به امضای بهادر کاظمی معاون نظارت براجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت و علیرضا کریمیان دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور رسیده است.

براساس این گزارش، سازمان استاندارد با امضای این تفاهم نامه متعهد شد که شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده را به کمیته معرفی و نظارت بر شرکتهای بازرسی و آزمایشگاه همکار را برعهده داشته باشد.

به موجب این تفاهمنامه، بخشی از وظایف کمیته ملی شیر مدارس کشور شامل تشکیل کمیته شیر مدارس در استانها و عضویت ادارات کل استاندارد استانها در کمیته یادشده است.

عقد قرارداد بین کمیته شیر و واحدهای تولیدی دارای گواهی معتبر

عقد قرارداد فی مابین کمیته شیر مدارس با واحدهای تولیدی دارای گواهی معتبر کاربرد علامت استاندارد ملی ایران و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده از طرف سازمان استاندارد از دیگر وظایف در این زمینه است.

همچنین تهیه گزارش از وضعیت کمی و کیفی شیر توزیع شده در مدارس به عنوان بخشی از دیگر وظایف و امور دنبال می شود.

این تفاهمنامه که اعتبار آن به مدت یک سال تعیین شده است، در چهار ماده و 20 بند، در محل ستاد ونک سازمان استاندارد به امضای طرفین رسیده است.