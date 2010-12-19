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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری" در سمنان برگزار می شود

جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری" در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از برگزاری اولین جشنواره فرهنگی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام قربانعلی صفائی پور صبح یکشنبه در نشست خبری برگزاری این جشنواره در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این جشنواره شامل مسابقات فرهنگی، هنری، نشست ها، همایش ها و آموزش و نمایشگاه در استان سمنان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، ایجاد نگرش جدید به وقف از جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و معرفی سنت حسنه وقف و آثار و برکات آن برگزار می شود.

صفایی پور اظهار داشت: تشویق و تجلیل از خالقان آثار برتر "حوزه های هنری، ادبی و علمی" در موضوع وقف، نشان دادن ثمرات و برکات عینی وقف در جامعه، اطلاع رسانی و ارائه عملکرد سازمان اوقاف و پاسخگویی به سئوالات، شبهات و مسائل مربوط به وقف از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

به گفته وی، این جشنواره در سه بخش مسابقات فرهنگی و هنری، آموزش و برگزاری نمایشگاه ها در هفته وقف برگزار می شود.

وی ادامه داد: بخش مسابقات فرهنگی و هنری شامل کتاب، مقاله، پایان نامه، شعر و ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، عکاسی، فیلم و فیلم نامه است.

حجت الاسلام قربانعلی صفائی پور اضافه کرد: در بخش آموزش جشنواره شامل نشست ها و همایش با مسئولین، آموزش احکام و قوانین وقف برای خانواده اوقاف، متولیان، واقفین، مستاجرین، هیئت امناء بقاع متبرکه و مساجد از برنامه های این بخش است.

وی ادامه داد: نشست با مسئولین و اساتید  حوزه های علمیه، مبلغین، مسئولین و مدیران  استانی و شهرستانی، همایش های تبلیغی و ترویجی با موضوع  وقف در دانشگاهها، مدارس و  مردم  نیز در این جشنواره برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان خاطرنشان کرد: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام  می توانند  به ادارات  اوقاف و امور خیریه در استان  مراجعه کنند.

کد مطلب 1212735

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