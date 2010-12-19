پروژه های گازرسانی ایلام با سرعت در حال اجراست

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با بیان اینکه در حال حاضر گازرسانی به پنج شهر و 44 روستا در استان در دست اقدام است، افزود: هم اکنون تعداد 27 پیمانکار بصورت همزمان در حال اجرای سریع پروژه هاست.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده بزودی شهرهای زرنه، دره شهر وآسمان آباد به شبکه گاز طبیعی متصل می شوند و مردم این شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

این مسئول عنوان کرد: با ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد روشن شدن مشعل گاز در 14 روستای شهرستان شیروان چرداول وهفت روستای شهرستان ایلام خواهیم بود.

سرپرست شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سالجاری بالغ بر پنج هزار و 577 مشترک جدید به مشترکین گاز طبیعی در این استان افزوده شده است، خاطرنشان کرد: بر پایه آمارها تا پایان مهرماه سالجاری 39 هزار و 642 خانوار در این استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.