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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

تدابیر لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها در گلستان انجام شد

تدابیر لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: با گذشت چند ساعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاهد تلاش و تدابیر منسجم مسئولان برای اجرای این قانون در استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر یکشنبه در نشست استانداری افزود: همزمان با سراسر کشور قانون هدفمند کردن یارانه ها به حول قوه الهی با آرامش کامل در استان به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون با برگزاری جلسات مکرر دستگاههای اجرایی، برنامه ریزی ها و تدابیر لازم توسط مسئولان اتخاذ شده و مردم نیز همکاری خوبی دارند.

مقام عالی دولت در استان تأکید کرد: اصناف ،بازاریان ،صاحبان حرف و صنایع همچون گذشته در کنار مردم برای رشد و آبادانی کشور تلاش کرده و مسئولان استان را در اجرای هرچه بهتر این قانون یاری کنند.
 
استاندار ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل مثال زدنی مردم بتوانیم قانون هدفمندکردن یارانه ها را در استان گلستان به نحو احسن اجرا کنیم.
 
کد مطلب 1212757

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