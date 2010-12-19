صادرات غیرنفتی استان مرکزی چهار درصد افزایش یافت

جعفراصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ارزش صادرات محصولات غیر نفتی استان مرکزی را بالغ بر 337 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: طی این مدت بیش از 10 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده است.

وی با بیان اینکه بیشتر این صادرات توسط شرکت آذرآب صورت گرفته و به کشور سوریه و سایر مناطق صادر شده است، اظهار داشت: در این مدت تعداد پنج هزار و 872 فقره ثبت سفارش انجام که ارزش ریالی این تعداد ثبت سفارش بالغ بر852 میلیون دلار می باشد.

اصغری اضافه کرد: همچنین در هفت ماهه نخست سال گذشته تعداد شش هزار و 37 فقره پرونده ثبت سفارش به ارزش بیش از 865 میلیون دلار انجام شده که در مقایسه با سال جاری از لحاظ ارزش ثبت سفارش دو درصد و از لحاظ تعداد سه درصد کاهش را نشان می دهد.



وی با تأکید بر اینکه تشکیل پرونده و صدور کارت بازرگانی بصورت موقت به سازمانهای بازرگانی استانها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: در طی هفت ماهه نخست سالجاری تعداد 73 فقره کارت بازرگانی صادر و 99 فقره نیز تمدید شده است.





