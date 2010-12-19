شرایط کیش ایر قم عالی است

سید وحید غیاثی در آستانه مسابقه مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: خوشبختانه شرایط تیم عالی است و بازیکنان پس از دریافت مطالبات مالی خود از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی هستند.
سرمربی کیش ایر با اشاره به وضعیت حریف گفت: محمد کشاورز و مجید تیکدری دو بازیکن کلیدی شهید منصوری که به خودی خود 50 درصد قوای این تیم را تشکیل میدهند در این بازی محروم هستند و این برای ما یک فرصت مناسب است.
وی ادامه داد: شهید منصوری در این مسابقه با توجه به امتیاز میزبانی از یک سو و حفظ صدرنشینی از سوی دیگر برای پیروزی به زمین میآید اما بسیار امیدواریم تا بتوانیم با استفاده از شرایط مثبت روحی و جسمی خود و نبود نفرات مؤثر حریف، از قرچک با دست پر بازگردیم. ضمن اینکه شهید منصوری همیشه در مقابل ما بازی سختی پیش رو داشته است چنانکه در مسابقه رفت در قم، به سختی از ما یک امتیاز گرفت و در یک بازی دوستانه نیز به نتیجهای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافت. بنابراین، استرس بازیکنان شهید منصوری برای مسابقه مقابل کیش ایر، منطقی و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
غیاثی در ادامه از لیاقت تیمش سخن گفت و افزود: ما در بازیهای پیشین هم عالی بودیم و از نظر فنی بازی زیبایی ارائه دادیم و امیدواریم این روند، با کسب نتیجه در مسابقه فردا همراه باشد ضمن اینکه خوشبختانه برای دیدار با شهید منصوری، محروم و مصدوم نداریم و با تمامی قوا برای کسب نتیجه از مسابقه فردا به میدان میرویم.
وی افزود: دو مسابقه آینده ما مقابل علم و ادب مشهد و ارژنگ فارس خواهد بود که هر دو مسابقه در قم برگزار میشود و با توجه به شرایط موجود بهبود وضعیت تیم در جدول بسیار خوشبین هستیم.
خاطرنشان میشود دیدار تیمهای فوتسال کیش ایر و شهید منصوری قرچک از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال از ساعت 15:30 امروز یکشنبه در قرچک ورامین برگزار میشود در شرایطی که نماینده قم با کسب 15 امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال کیش ایر قم شرایط تیمش جهت مسابقه مقابل شهید منصوری قرچک را عالی دانست.
سید وحید غیاثی در آستانه مسابقه مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: خوشبختانه شرایط تیم عالی است و بازیکنان پس از دریافت مطالبات مالی خود از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی هستند.
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