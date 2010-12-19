به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، امام محمد تاس یکی از شرکت کنندگان در این کلاسها درباره مزایای حضور در چنین کلاسی اظهار داشت: ازاین پس به توانایی های خود باور داشته و می توانم تمام نوبتهای اذان را با ضرب آهنگ صحیح بگویم.

مصطفی چاغریجی مسئول امور دینی شهر استانبول که طرح بهبود مهارتهای اذان گفتن را راه اندازی کرده، گفت: تمام سه هزار مسجد این شهر هر روز صبح باید طنین زیبای اذان را از گلدسته های خود پخش کنند.

وی اظهار داشت ما تمام تلاش خود را برای بهبود صدای اذان در شهر انجام می دهیم. از زمانی که این کلاسها آغاز شده اعتراض نسبت به صداهای اذانها کاهش یافته است. اذان طنین بسیار زیبایی دارد که مردم را به سوی نماز دعوت می کند از این رو مهم است که صدای اذان به زیبایی به گوش برسد.

مسئول امور دینی شهر استانبول همچنین گفت: برای برخی این کلاسها دشوارتر از سایرین خواهد بود به همین دلیل است که دوره آموزشی تمام شرکت کنندگان با یکدیگر متفاوت است. برای افرادی که نتوانسته اند از آموزشهای این کلاس بهره کافی ببرند باید مساجد آنها را به واسطه فرستنده رادیویی به یک مسجد مرکزی متصل کرد تا اذان واحد از این چند مسجد پخش شود.

