هوای تهران در وضعیت "ناسالم"/ احتمال افزایش غلظت آلاینده ها

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرون "91 PSI " است و غلظت آلاینده منوکسید کربن "47 PSI " است که حد مجاز و وضعیت سالم را نشان می دهد این در حالی است که سنجش غلظت این دو آلاینده حتی در ساعات اولیه صبح شرایط پاک را نشان می داد.

وی اظهار داشت: بارندگی نه چندان قابل توجه دیروز بر آلودگی تاثیر داشت و غلظت آن را فرو کاست و پتانسل آلودگی را پائین آورد ولی به دلیل پایداری هوای امروز احتمال افزایش غلظت آلاینده ها به سبب تردد خودروها وجود دارد.

به گفته این کارشناس آلودگی هوا، انتظار می رود تا ساعات ظهر آلودگی هوا در شرایط ناسالم باقی بماند چرا که گزارشهای هواشناسی آسمان صاف را برای امروز پیش بینی کرده است.