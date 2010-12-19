"صالحی" در ویکی لیکس/ تفسیر غربی ها از منصب جدید صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به انتصاب "علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان سرپرست وزیر خارجه نوشت که این انتصاب نشان می دهد اولویت های این کشور در چه زمینه هایی است و حفظ برنامه هسته ای به قاعده کلی و اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است.

این روزنامه انگلیسی نوشت: "منوچهر متکی" وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حین سفر خود به سنگال برکنار شد که این برکناری تحقیرآمیز بود!

گاردین در این گزارش با استناد به اسناد محرمانه منتشر شده توسط سایت "ویکی لیکس" و اظهارات دیپلماتیک های آمریکایی در وین نوشت که دیپلمات های غربی در سال 2009 هنگام انتصاب صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران معتقد بودند وی فردی معتدل است.

دیپلمات های غربی صالحی را فردی زیرک و ماهر توصیف کردند که ترجیح می دهند به جای برخی از مقامات ایرانی با وی روبرو شوند. دیپلماتیک های آمریکایی در وین اعلام کردند: تجربه مذاکرات رآکتور تحقیقاتی تهران ما را مطمئن نساخت که صالحی قادر به همکاری در زمینه مسائل برجسته و مهم باشد.

گاردین در این مطلب نوشت: دیپلمات های غربی از انتصاب صالحی به عنوان سرپرست وزیر خارجه ایران خوشحال هستند و این می تواند بدان معنا باشد که هم اکنون ارتباط آنها با وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مفهوم بیشتری خواهد داشت.

رئیس‌جمهور 22 آذر ماه در حکمی علی‌اکبر صالحی را به عنوان سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب کرد و در نامه‌ جداگانه ‌ای از زحمات و خدمات منوچهر متکی در دوران تصدی مسئولیت وزارت خارجه قدردانی کرد.



