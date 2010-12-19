دوره آموزش آتش نشانی دهیاران کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، آتشیار مهرداد کربلایی زاده صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: دراین دوره آموزشی 17 نفر از مشمولان پایگاه های آتش نشانی روستایی در دهیاری های کشور حضور دارند.

وی افزود: دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی به مدت 14 روز در مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ( ساخا ) برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: دراین دوره آموزشی، مشمولان پایگاه های آتش نشانی روستایی در دهیاری استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، مازندران، قم، فارس، کرمانشاه، زنجان، گلستان و خراسان رضوی حضور دارند.

کربلایی زاده، زمان برگزاری این دوره را تا 11 دی ماه اعلام کرد و گفت: این دوره آموزشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی در بین دهیاران و روستاها درنظر گرفته شده است.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل به واسطه دارابودن امکانات و تجهیزات پیشرفته اطفای حریق، امداد و نجات و مرکز آموزش علمی و کاربردی آتش نشانی وخدمات ایمنی( ساخا ) به عنوان یک مرکز آموزشی از سوی وزرات کشور همواره انتخاب می شود.