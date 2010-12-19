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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

در شهرستان آمل؛

دوره آموزش آتش نشانی دهیاران کشور آغاز شد

دوره آموزش آتش نشانی دهیاران کشور آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل از آغاز دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی ویژه دهیاران کشور به میزبانی این سازمان در شهرستان آمل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، آتشیار مهرداد کربلایی زاده صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: دراین دوره آموزشی 17 نفر از مشمولان پایگاه های آتش نشانی روستایی در دهیاری های کشور حضور دارند.

وی افزود: دوره آموزش آتش نشانی مقدماتی به مدت 14 روز در مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ( ساخا ) برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: دراین دوره آموزشی، مشمولان پایگاه های آتش نشانی روستایی در دهیاری استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، مازندران، قم، فارس، کرمانشاه، زنجان، گلستان و خراسان رضوی حضور دارند.

کربلایی زاده، زمان برگزاری این دوره را  تا 11 دی ماه اعلام کرد و گفت: این دوره آموزشی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و ترویج فرهنگ ایمنی در بین دهیاران و روستاها درنظر گرفته شده است.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل به واسطه دارابودن امکانات و تجهیزات پیشرفته اطفای حریق، امداد و نجات و مرکز آموزش علمی و کاربردی آتش نشانی وخدمات ایمنی( ساخا ) به عنوان یک مرکز آموزشی از سوی وزرات کشور همواره انتخاب می شود.

کد مطلب 1212765

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