به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمدرضا فروزنده صبح یکشنبه در ستاد هدفمندی یارانه‌های استان اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در این استان وجود دارد که برهمین اساس لازم است تا رانندگانی که تاکنون برای دریافت کارت شارژ سوخت ثبت نام نکرده‌اند در اسرع وقت برای ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: دستگاه‌ها در زمینه آگاه سازی مردم نسبت به هدفمندی یارانه‌ها باید گسترده‌تر عمل کرده تا با ایجاد آگاهی در میان مردم بستر اجرای مطلوب این طرح بیش از پیش فراهم شود.

فروزنده خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این طرح سازنده را به شایستگی اجرایی و عملیاتی کنیم در آن صورت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در کشور سازماندهی شده و بخش صادرات و واردات نیز رونق می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بیشترین نفع را برای نقاط محروم در بردارد چراکه این نقاط از امکانات لازم محرومند و این طرح می‌تواند عدالت اجتماعی را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده‌اند و یا اطلاعات اقتصادی خانوار آنان نیاز به اصلاح دارد تا پانزدهم دی‌ماه مهلت دارند که اطلاعات اقتصادی خود را اصلاح کنند.

فروزنده بر ضرورت همکاری مردم با دولت در راستای اجرای این قانون گفت: از مردم می‌خواهیم پس از اعلام آزاد شدن یارانه‌های پرداختی در برداشت از حساب خود عجله نکنند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به افرادی که با بازکردن حساب در بانکهای عامل حسابشان مسدود شده است، گفت: اکثر خانواده‌هایی که ثبت‌نام کرده بودند، مبلغ یارانه به حساب آنها واریز شده و کسانی که به دلایلی به حساب آنها واریز نشده، می‌توانند برای حل مشکلات مربوط به حساب خود اقدام کنند چراکه پیش‌بینیهای لازم به عمل آمده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

فروزنده با تاکید بر اینکه تضمین موفقیت این طرح منوط به همراهی مردم است، گفت: فراهم کردن بستر اجرای این طرح در استان نیازمند همراهی مردم است.

وی تاکید کرد: مردم این طرح را از آن خود بدانند، چراکه عواید آن در نهایت در ابعاد مختلف نصیب مردم می‌شود و مردم خود به اهمیت آن پی خواهند برد.