جدیدترین رتبه بندی موسسات پژوهشی دنیا / آکادمی علوم چین برترین شد

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو (SIR) که در سال 2010 انجام شده است منتشر شد. این گزارش دو هزار و 833 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی را در کشورهای مختلف جهان رتبه بندی کرده است. این رتبه بندی عملکرد پژوهشی، همکاری بین المللی و تأثیر علمی را تحلیل می کند و منبع قابل اعتمادی برای سیاستگذاران علمی و مدیران پژوهشی است.

وی اظهار داشت: این رتبه بندی، برای هر مؤسسه ای برحسب تأثیر علمی، رتبه جهانی، کشوری و منطقه ای ارائه شده و نسبت انتشارات هر یک از مؤسسات به بهترین مجلات علمی جهان نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین کشورهایی که در این رتبه بندی شرکت کرده اند، 55/80 درصد تولیدات علمی جهان را در فاصله زمانی 2004 تا 2008 به خود اختصاص داده اند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه منظور از شاخص عملکرد (Output) در این گزارش عبارت از عملکرد علمی مؤسسه برحسب آثار منتشر شده در مجلات علمی است به مهر گفت: شاخص همکاری بین المللی (IC) نشان دهنده نسبت عملکرد مؤسسه در همکاری با مؤسسات خارجی است این ارزش، با تحلیل عملکرد مؤسسه، وابستگی آن را که شامل بیش از یک آدرس و نشانی یک کشور باشد محاسبه می کند.

وی افزود: شاخص نشریات با کیفیت بالا (Q1) نسبت نشریاتی است که یک مؤسسه در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر می کند. مجلات مورد نظر این شاخص مجلاتی هستند که در چارک اول ( 25 درصد اول) رده موضوعی خود قرار دارند.

مهراد با بیان اینکه در مجموع 87 کشور در این رتبه بندی حضور دارند، گفت: 58 مؤسسه از آفریقا، 727 مؤسسه از آسیا، 172 مؤسسه از اروپای شرقی، 155 مؤسسه از آمریکای لاتین، 88 مؤسسه از خاورمیانه، 563 مؤسسه از آمریکای شمالی، 81 مؤسسه از اقیانوسیه و 987 مؤسسه از اروپای غربی در این رتبه بندی شرکت دارند.

این چهره ماندگار کشور اظهار داشت: چنانچه بخواهیم 10 مؤسسه برتر این رتبه بندی را بر اساس ارزشها و شاخصهای یاد شده معرفی کنیم آکادمی علوم چین با رتبه اول جهان، منطقه و کشور در جایگاه نخست قرار دارد. مجموع تولیدات علمی این آکادمی در بین سالهای 2004 تا 2008 که در پایگاه اسکوپوس نمایه سازی شده است 130 هزار و 267 مدرک است که در حدود 95/20 درصد از تولیدات این آکادمی با همکاری مؤسسات خارجی منتشر شده است و 59/38 درصد از انتشارات این آکادمی در مؤثرترین مجلات عملی جهان انتشار یافته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در این نظام دارای رتبه دوم جهانی است. رتبه این مرکز در منطقه و در فرانسه رتبه (1) است. مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 125 هزار و 478 مدرک منتشر کرده است. در حدود 20/48 درصد از این حجم تولیدات علمی با مشارکت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی خارجی انتشار یافته است و انتشارات این مرکز در مجلات معتبر علمی جهان 52/59 درصد است.

وی افزود: آکادمی علوم روسیه و دانشگاه هاروارد با 87 هزار و 850 و 60 هزار و 22 مدرک به ترتیب در مقام سوم و چهارم جهان نشسته اند. رتبه کشوری و منطقه ای این دو مؤسسه رتبه (1) است. تولیدات عملی این دو سازمان علمی نشان می دهد که کشورهای دیگر جهان همکاری های قابل توجهی با این مؤسسات دارند به طوریکه در حدود 08/35 و 73/33 درصد از کل تولیدات آکادمی علوم روسیه و دانشگاه هاروارد با مشارکت سایر دانشمندان از کشورهای مختلف جهان به نتیجه رسیده است. همچنین سهم انتشارات این سازمانها در مؤثرترین مجلات علمی جهان به ترتیب 93/23 درصد و 07/78 درصد است.

مهراد جایگاه پنجم جهانی در رتبه بندی SIR را متعلق به دانشگاه توکیو دانست و به مهر گفت: دانشگاه توکیو 79/25 درصد از تولیدات عملی خود را که در حدود 42 هزار و 502 مدرک است با همکاری علمی و تحقیقاتی کشورهای خارجی به انجام رسانیده است. این دانشگاه در حدود 63/56 درصد از انتشارات خود را در 25 درصد اول مجلات علمی و مؤثر جهان منتشر کرده است.

وی گفت: دانشگاهها و مؤسسات ماکس پلانک در آلمان، انستیتو ملی بهداشت در آمریکا، دانشگاه تورنتو در کانادا، دانشگاه شینگهوا در چین و دانشگاه واشنگتن در آمریکا رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. رتبه های منطقه ای و کشوری این مؤسسات به ترتیب 2 و 1 ، 2 و 2 ، 3 و 1 ، 3 و 2 ، 4 و 3 است. این مؤسسات به ترتیب 42 هزار و 576، 44 هزار و 997، 42 هزار و 278، 31 هزار و 731، 37 هزار و 708 مدرک در فاصله سال های 2004 تا 2008 منتشر کرده اند.