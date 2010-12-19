محققان خراسان رضوی مدال پژوهش در یافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رضا عبدالملکی صبح یکشنبه در جریان بازدید از محل برگزاری نمایشگاه پژوهش اظهارداشت: توانمندی پژوهشی خراسان رضوی در نمایشگاهی با وسعت 9 هزار و 500 مترمربع نمایش داده می شود.

وی تصریح کرد: از حضور بیش از 100 دستگاه اجرایی در نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اظهار داشت: در نمایشگاه سال جاری بیش از یکصد دانشگاه و مرکز آموزش عالی، موسسه پژوهشی، دستگاه اجرایی، سازمان های مذهبی، شهرداری ها و تعداد کثیری از واحدهای تولیدی بخش غیردولتی در بیش از 700 غرفه حضور داند.

عبدالملکی عنوان کرد: امسال در نمایشگاه هفته پژوهش برای اولین بار به نفرات اول تا سوم هر مقطع مدال پژوهشگر برتر اعطا می شود.

وی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری را بستر مناسبی برای شناسایی و حمایت از نخبگان مراکز پژوهشی و پژوهشگران برجسته عنوان کرد و کاربردی کردن پژوهش ها و افزایش تعامل میان مراکز آموزشی و پژوهشی، دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی را از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی برشمرد.

عبدالملکی مجموع مساحت غرفه ها را 9 هزار و 370 مترمربع عنوان کرد و گفت: حدود 35 درصد این فضا به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 23.3 درصد به واحدهای فناوری و مخترعان، 21 درصد به دستگاه های اجرایی، 16 درصد به واحدهای تولیدی بخش غیردولتی، 3.2 درصد نمایشگاه کتاب و 1.5 درصد به نمایشگاه مقاله و پوستر اختصاص یافته است.

وی برگزاری مسابقات علمی رباتیک در سطح گسترده را از جمله برنامه های هفته پژوهش امسال عنوان کرد.