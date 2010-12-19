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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

محققان خراسان رضوی مدال پژوهش در یافت می کنند

محققان خراسان رضوی مدال پژوهش در یافت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد هفته پژوهش خراسان رضوی از اهداء مدال پژوهش به محققان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رضا عبدالملکی صبح یکشنبه در جریان بازدید از محل برگزاری نمایشگاه پژوهش اظهارداشت: توانمندی پژوهشی خراسان رضوی در نمایشگاهی با وسعت  9 هزار و 500 مترمربع نمایش داده می شود.

وی تصریح کرد: از حضور بیش از 100 دستگاه اجرایی در نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اظهار داشت: در نمایشگاه سال جاری بیش از یکصد دانشگاه و مرکز آموزش عالی، موسسه پژوهشی، دستگاه اجرایی، سازمان های مذهبی، شهرداری ها و تعداد کثیری از واحدهای تولیدی بخش غیردولتی در بیش از 700 غرفه حضور داند.

عبدالملکی عنوان کرد: امسال در نمایشگاه هفته پژوهش برای اولین بار به نفرات اول تا سوم هر مقطع مدال پژوهشگر برتر اعطا می شود.

وی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری را بستر مناسبی برای شناسایی و حمایت از نخبگان مراکز پژوهشی و پژوهشگران برجسته عنوان کرد و کاربردی کردن پژوهش ها و افزایش تعامل میان مراکز آموزشی و پژوهشی، دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی را از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی برشمرد.

عبدالملکی مجموع مساحت غرفه ها را 9 هزار و 370 مترمربع عنوان کرد و گفت: حدود 35 درصد این فضا به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 23.3 درصد به واحدهای فناوری و مخترعان، 21 درصد به دستگاه های اجرایی، 16 درصد به واحدهای تولیدی بخش غیردولتی، 3.2 درصد نمایشگاه کتاب و 1.5 درصد به نمایشگاه مقاله و پوستر اختصاص یافته است.

وی برگزاری مسابقات علمی رباتیک در سطح گسترده را از جمله برنامه های هفته پژوهش امسال عنوان کرد.

کد مطلب 1212772

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