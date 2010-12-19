عبدالله ویسی پیش از دیدار خارج از خانه مقابل تیم پرسپولیس گفت: بازیکنان صبا کاملا آماده‌ هستند و ضمن درک حساسیت بازی، تمرکز لازم را برای یک بازی خوب در خود ایجاد کرده‌اند و می‌دانیم که بازی سخت و سنگینی پیش‌رو داریم اما اگر حریف ما، پرسپولیس است ما نیز صبا هستیم و بدون شک حریف دست و پا بسته‌ای برای میزبان نخواهیم بود.



وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم شرایط بازی، نتیجه نهایی را تعیین کند و مسائل حاشیه‌ای دخالتی در تعیین نتیجه نداشته باشد.



سرمربی صبا با اشاره به بازگشت داوود حقی به ترکیب تیم، اضافه کرد: داوود حقی پس از محرومیت هفته گذشته مقابل سایپا، هم اکنون در اختیار تیم است و در شرایط روحی و جسمانی فوق العاده‌ای قرار دارد، ضمن اینکه علیرضا نیکبخت واحدی کماکان در اختیار تیم قرار ندارد و طبیعتا در مسابقه فردا غایب خواهد بود.



ویسی درباره عملکرد ضعیف تیمش در نیمه نخست مسابقه با سایپا افزود: علت ضعف تیمی در نیمه نخست مسابقه مقابل سایپا را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کمبود زمان کافی جهت گرم کردن، موجب افت تیم شده است و این نقص را برطرف می‌کنیم.



سرمربی صبا در پایان ضمن امیدواری به کسب پیروزی در تهران گفت: امیدوارم بازی خوبی در پیش داشته باشیم و در مقابل پرسپولیس به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم و برنده مسابقه، تیمی باشد که لیاقت کسب پیروزی را دارد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و این در حالی است که هم اکنون صبا با کسب 22 امتیاز در جایگاه نهم جدول رده‌بندی قرار دارد.