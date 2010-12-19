عبدالله ویسی پیش از دیدار خارج از خانه مقابل تیم پرسپولیس گفت: بازیکنان صبا کاملا آماده هستند و ضمن درک حساسیت بازی، تمرکز لازم را برای یک بازی خوب در خود ایجاد کردهاند و میدانیم که بازی سخت و سنگینی پیشرو داریم اما اگر حریف ما، پرسپولیس است ما نیز صبا هستیم و بدون شک حریف دست و پا بستهای برای میزبان نخواهیم بود.
وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم شرایط بازی، نتیجه نهایی را تعیین کند و مسائل حاشیهای دخالتی در تعیین نتیجه نداشته باشد.
سرمربی صبا با اشاره به بازگشت داوود حقی به ترکیب تیم، اضافه کرد: داوود حقی پس از محرومیت هفته گذشته مقابل سایپا، هم اکنون در اختیار تیم است و در شرایط روحی و جسمانی فوق العادهای قرار دارد، ضمن اینکه علیرضا نیکبخت واحدی کماکان در اختیار تیم قرار ندارد و طبیعتا در مسابقه فردا غایب خواهد بود.
ویسی درباره عملکرد ضعیف تیمش در نیمه نخست مسابقه با سایپا افزود: علت ضعف تیمی در نیمه نخست مسابقه مقابل سایپا را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کمبود زمان کافی جهت گرم کردن، موجب افت تیم شده است و این نقص را برطرف میکنیم.
سرمربی صبا در پایان ضمن امیدواری به کسب پیروزی در تهران گفت: امیدوارم بازی خوبی در پیش داشته باشیم و در مقابل پرسپولیس به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم و برنده مسابقه، تیمی باشد که لیاقت کسب پیروزی را دارد.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای لیگ برتر، عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود و این در حالی است که هم اکنون صبا با کسب 22 امتیاز در جایگاه نهم جدول ردهبندی قرار دارد.
ویسی در گفتگو با مهر:
مسائل حاشیهای در نتیجه بازی صبا مقابل پرسپولیس دخالتی نداشته باشد
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صبای قم از آمادگی بالای تیمش در آستانه دیدار حساس مقابل پرسپولیس تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مسائل حاشیهای در نتیجه بازی تیم فوتبال صبا قم مقابل پرسپولیس تهران دخالتی نداشته باشد.
عبدالله ویسی پیش از دیدار خارج از خانه مقابل تیم پرسپولیس گفت: بازیکنان صبا کاملا آماده هستند و ضمن درک حساسیت بازی، تمرکز لازم را برای یک بازی خوب در خود ایجاد کردهاند و میدانیم که بازی سخت و سنگینی پیشرو داریم اما اگر حریف ما، پرسپولیس است ما نیز صبا هستیم و بدون شک حریف دست و پا بستهای برای میزبان نخواهیم بود.
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